الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العاملين بالنقل العام" تناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

ناشدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، ولجانها النقابية، وجميع العاملين بها، الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية أخرى.

استكمال مسيرة البناء ودعم التنمية المستدامة

كما أكدت النقابة، في بيانٍ رسميِّ، أن مناشدتها ترشح الرئيس السيسي تأتي من أجل الأمن والأمان، واستكمالًا لمسيرة البناء ودعم التنمية المستدامة، وبناء دولتنا الحديثة.

كما يأتى ذلك لاستكمال المشروعات التي بدأتها الدولة ومواصلة الإنجازات التي تحققت في مصر.

النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام
الرئيس السيسي لجانها النقابية للعاملين بهيئة النقل العام فترة رئاسية مسيرة البناء

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