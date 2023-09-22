"العاملين بالنقل العام" تناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ناشدت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، ولجانها النقابية، وجميع العاملين بها، الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية أخرى.

استكمال مسيرة البناء ودعم التنمية المستدامة

كما أكدت النقابة، في بيانٍ رسميِّ، أن مناشدتها ترشح الرئيس السيسي تأتي من أجل الأمن والأمان، واستكمالًا لمسيرة البناء ودعم التنمية المستدامة، وبناء دولتنا الحديثة.

كما يأتى ذلك لاستكمال المشروعات التي بدأتها الدولة ومواصلة الإنجازات التي تحققت في مصر.