تمهيد طرق البدارى استعدادًا لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال خطة الرصف بالمراكز والأحياء والقرى ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 /2024، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين ورفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين الخدمات في كافة المراكز والمدن والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

محافظ أسيوط: رصف الطرق المدرجة في موازنة العام المالي تتم تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق

وأوضح محافظ أسيوط أن رصف الطرق المدرجة في موازنة العام المالي تتم تباعًا، عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق؛ للانتهاء منها حتى لا يتم حفر الشوارع مرة أخرى.

ونوه إلى أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي لإعادة الوجه الحضاري للمراكز والمدن، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف؛ مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه أشار محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط جار تمهيد طريق كوبري المرور وحتى كوبري الخياط؛ استعدادًا لرصفه ورفع كفاءته، وذلك في إطار خطة رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث تم تمهيد الطريق باستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد.

وأضاف إلى تكليف رضا خلف نائبة رئيس المركز بالمتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة وخاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتحسين حالة الطرق لتسهيل حركة المرور، والحفاظ على أرواح المواطنين.

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