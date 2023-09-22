الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

بحضور نقيب المهندسين وهيئة مكتب النقابة..

نقيب المهندسين: نسعى للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعها بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس اللجنة، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ووكيل أول اللجنة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد للنقابة وعضو اللجنة، والأستاذ الدكتور عبدالقوي خليفة- وكيل ثاني اللجنة، والأستاذ الدكتور حماد عبدالله حماد- مقرر اللجنة.

 في مستهل كلمته، عبَّر المهندس طارق النبراوي، عن ثقة وتقدير الجميع في اللجنة وأعضائها، والتي تُعد أهم اللجان المحورية في أداء عمل النقابة، مؤكدًا أن سمعة وشرف النقابة واحترام مهنة الهندسة تبدأ من المهندس الاستشاري، قائلًا: "احترام مهنة الهندسة تبدأ من الزميل المهندس الإستشاري، والإخلال بهذه النقطة يؤدي إلى إفساد شديد في المهنة، وهذا ما لا نتوقع حدوثه، وكلنا ثقة في قيام اللجنة بوضع الأسس الكفيلة للحفاظ على سمعة وشرف المهنة".

وأشار النبراوي إلى أنه في إطار العمل المجتمعي للنقابة، تم تقديم التعازي في ضحايا الإعصار المدمر الذي اجتاح عددًا من مدن دولة ليبيا الشقيقة، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين، معربًا عن تضامن النقابة مع الأشقاء في ليبيا، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كل الخبرات الداعمة لإزالة ما نتج عن آثار الإعصار من خسائر عمرانية كبيرة، وتدمير للبنية التحتية التي ألحقها الإعصار، كاشفًا أن المهندس جمال عبدالواحد، سيتوجه إلى ليبيا في مهمة خاصة، للتواصل مع نقابة المهندسين الليبية حول استعداد نقابة المهندسين المصرية والمكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين لتقديم كافة الخدمات والدعم المطلوب. 
وفي نهاية كلمته، تقدم نقيب المهندسين بالتهنئة للدكتورة أميمة صلاح الدين- عضو اللجنة الاستشارية العليا لفوزها برئاسة اللجنة الدائمة لأكواد البناء العربية بجامعة الدول العربية.

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نسعى جاهدين للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت.. وللجنة دور كبير في إقرارها

  من جهته، عبر المهندس محمود عرفات، عن أمله في خروج اللجنة بنتائح متميزة ترضي الطموحات، خاصة وأنها لجنة تقود العمل الهندسي المهني على مستوى الدولة، مؤكدًا حرص وسعي النقابة للانتهاء من لائحة مزاولة المهنة في أقرب وقت، والتي سيكون للجنة دور كبير في إقرارها.

اللجنة الاستشارية العليا هي عقل النقابة وتقدم رؤى وأفكارًا مهمة لتنظيم ممارسة المهنة في المرحلة القادمة

وفي كلمته، أكد الدكتور هشام سعودي، أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية هي عقل النقابة والتي تعمل على وضع ضوابط وأسس لاختيار المهندسين الاستشاريين، مشددًا على أن اللجنة تقدم رؤى وأفكارًا مهمة لتنظيم ممارسة المهنة في المرحلة القادمة، موضحًا أن اللجنة العليا للهندسة الاستشارية ينبثق منها لجان هامة، على رأسها (لجنة المكاتب الاستشارية، ولجنة اعتماد المهندسين الاستشاريين، ولجنة الأمانة الفنية).

وأضاف "سعودي": "لا نمتلك رفاهية الوقت في خروج لائحة مزاولة المهنة لتغطية كافة احتياجات المهندسين".

من جهته، وصف والدكتور حماد عبدالله حماد، اللجنة الاستشارية العليا بأنها عصب نقابة المهندسين، وأن كلًّا من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة يعتمدان على مخرجات هذه اللجنة، مؤكدًا أنها أقوى لجان النقابة، حيث إنها تضم لجانًا منوطة بإعطاء لقب استشاري وإضافة لقب دكتور، ولجنة المكاتب الاستشارية والتي تعطي الترخيص للمكتب الهندسي بالعمل.

النقابة العامة للمهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين امين الصندوق المهندس الاستشاري الأمين العام المساعد للنقابة وعضو اللجنة

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