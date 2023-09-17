الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أمين عام نقابة المهندسين يشهد حلف اليمين للأعضاء الجدد

محمود عرفات
محمود عرفات

أكد المهندس محمود عرفات، الأمين العام لـ نقابة المهندسين، أن النقابة عريقة وتمارس دورها في كل مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد باعتبارها الجهة الاستشارية للدولة في مجال تخصصها ووجودها مؤثر في كل الأنشطة التي تُدار على أرض مصر، وأن النقابة هي بيت الهندسة والمهندسين، فهي التي تجمع كل المهندسين باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم. 

جاء ذلك خلال كلمته في حفل حلف اليمين للمهندسين الجدد الذي نظمته النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس الاستشاري محمد حمودة، الأمين العام المساعد للنقابة. 

وفي مستهل كلمته، رحّب "عرفات" بالمهندسين الجدد، معبرًا عن سعادته بانضمامهم لأسرة المهندسين المصريين، مؤكدًا أن نقابة المهندسين من أعرق وأقدم النقابات المهنية، حيث أُنشئت عام 1946، ومرت بمراحل كثيرة حتى تم إصدار قانونها عام 1974.

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وقال "عرفات": "إذا كانت الكليات هي التي تعطي صك الحصول على بكالوريوس الهندسة، فالنقابة هى التى تعطى صك ممارسة ومزاولة مهنة الهندسة، فالنقابة هي الباب الشرعي للمهنة"، مستعرضًا كل الخدمات التي تقدمها النقابة، سواء الخدمات التي تنظم علاقات المهندسين بالدولة والتي تتطلب شهادات قيد المهندسين بالنقابة أو الخدمات الخاصة بالأنشطة الاجتماعية والرعاية الصحية، ومجالات التدريب والإسكان، وكل الأنشطة التي تخدم المهندسين وأسرهم، موضحًا أن كل الخدمات يمكن الحصول عليها من النقابات الفرعية في كل المحافظات والبالغ عددها 25 نقابة فرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة. 

وفي ختام كلمته، طالب "عرفات" المهندسين الجدد بضرورة تطوير مهاراتهم وقدراتهم، والعمل على اكتساب الخبرة.

احتياجات سوق العمل

وفي تعليقه على استياء بعض المهندسين على عدم توافر فرص عمل جيدة، تليق بالمهندسين اجتماعيًّا وماديًّا، أشار الأمين العام إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة المعروض من المهندسين عن طلب واحتياجات سوق العمل، حيث أصبح عدد المهندسين كبيرًا جدًا، وحجم المشروعات لا يستوعب كل هذا العدد، موضحًا أن النقابة تسعى إلى تأهيل الخريجين لسوق العمل، من خلال توفير فرص تدريبية مدعمة، مطالبًا بضرورة عدم الاستعلاء على العمل في بداية الحياة العملية، واعتبارها فترة تدريب لاكتساب الخبرات، ومن ثم إمكانية الالتحاق بعمل آخر مناسب، وهو الرأي الذي اتفق معه أحد المهندسين، الذي أوضح أنه بعد تخرجه عمل بنظام العمالة اليومية حتى استطاع اكتساب الخبرة والحصول على فرصة عمل جيدة. 
وبدوره قام المهندس الاستشاري محمد حموده، بتلاوة حلف اليمين، وقام المهندسون الجدد بترديده.

المهندس محمود عرفات نقابة المهندسين الهندسة الجهة الاستشارية حلف اليمين

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