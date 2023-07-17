ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المهندسين يطالب بتخفيض أعداد طلاب كليات الهندسة

طارق النبراوي
طارق النبراوي

برئاسة المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين أولى جلساته، بعد إعادة انتخاب هيئة المكتب، بحضور أ.د.م. هشام سعودي، وأ.د.م. أحمد البدوي- وكيلي النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

في مستهل الاجتماع، أكد المهندس طارق النبراوي، أن أعضاء هيئة المكتب لا يألون جهدًا في ملف تنمية موارد النقابة من خلال التحصيل الجيد للدمغة الهندسية، والتشاور مع أكبر الجهات الخبيرة في تنمية الموارد المالية للاستماع إلى الآراء والأفكار، والتي من شأنها تطوير استثمارات النقابة للاستفادة منها في تنمية الصناديق المختلفة، مشددًا على أنه لا مساس ولا تفريط في أي أصول تمتلكها أو تشارك فيها نقابة المهندسين.

كما صرح نقيب المهندسين، بأنه وجه خطابا للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الهندسي من 25000 طالب إلى 22500 طالب، وذلك ضمن سعي النقابة لتخفيض أعداد الخريجين للحد من البطالة، إضافة إلى المساعي الحثيثة التي تتخذها نقابة المهندسين متعاونة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل تحسين مستوى الخريجين، وتطبيق معايير الجودة على المعاهد الهندسية، باعتبار ملف إصلاح التعليم الهندسي على رأس خطة النقابة وأولويات عملها.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المجلس الأعلى لنقابة المهندسين نقابة المهندسين وزير التعليم العالي

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الزراعة: بدء حصاد الأرز 20 أغسطس.. والمحصول جيد ويبشر بإنتاج وفير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال