الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية: لا ننسى أن دور الكنيسة دائما هو مساندة الضعيف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الخميس، عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي الدكتور القس إدكار طرابلسي، مقرر لجنة التربية النيابية، ورحب رئيس الإنجيلية بالطرابلسي معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى المحبة القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني.

أشادة بنموذج الدولة المصرية الوطنية

ومن جهته، أشاد طرابلسي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية واعتزازه بدورهما الوطني في خدمة المجتمع، وقال النائب اللبناني: "تربطني علاقة قوية مع الطائفة الإنجيلية في مصر"، كما أشاد بنموذج الدولة المصرية الوطنية، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصري أصالة ومحبة.

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات المؤتمر الروحي لهيئة الخدمة الروحية تحت عنوان "اوزنها صح"، وذلك بحضور ضيوف المؤتمر الدكتور القس إدكار طرابلسي، والدكتور القس هنري عون، والقس رضا عدلي، وذلك بمشاركة الشيخ كمال حنا، والشيخ لوكاس فوزي، والشيخ حسني دانيال، وعدد كبير من شباب الإنجيلية في مصر والوطن العربي.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع ضيوف المؤتمر، والمشاركين من مختلف الدول العربية المشاركة، وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمة الافتتاح: "الكتاب المقدس رسالة حق وعدل، ونحن اليوم أداة في يد الله لتحقيق العدل، والتمسك بالحق والعدل وليس أي شيء آخر، ولا ننسى أن دور الكنيسة دائمًا هو مساندة الضعيف والوقوف مع المهمشين".

وفي كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، شارك "زكي" في حفل المايسترو العالمي رمزي يسى، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وقدم "يسى" عددًا من المقطوعات الموسيقية العالمية على البيانو، ويعتبر عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسى صاحب مكانة عالمية بارزة ومن أهم عازفي البيانو على المستوى العالمي، وهو أول عازف بيانو عربي يعزف "كونشيرتو" بيانو من مؤلفات لودفيج فان بيتهوفن، وأول عازف بيانو مصري يفوز بمسابقة بيانو كبرى، وهي مسابقة “Paloma O’Shea Santander” الدولية للبيانو.

لدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي الدكتور القس إدكار طرابلسي مقرر لجنة التربية النيابية الشعب المصري واللبناني

مواد متعلقة

أسقف الجيزة يترأس قداس تدشين مذابح كنيسة القديسة رفقة بالعمرانية

بطريرك الكنيسة السريانية يشارك فى افتتاح مؤتمر "اللقاءات المتوسّطية"

مطران الإسماعيلية يحتفل بالخريجين وكورال ملاكى الصغير فى كاتدرائية القديس مار مرقس

البطريرك يونان يشارك فى الجلسة الرئيسية الرسمية لمؤتمر "اللقاءات المتوسطية"

أسقف حلوان يعود إلى دير الأنبا برسوم بالمعصرة بعد رحلة علاج

الأنبا مرقس يترأس قداسًا احتفاليًا بكنيسة نجع رزيق فى أسيوط

المطران عطا الله حنا: القدس في المسيحية هي القبلة الأولى والوحيدة

في عيده.. أبرز المعلومات عن القديس متى الرسول

الأكثر قراءة

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 32 درجة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023.. ميعاد تطبيق الزيادة الجديدة

بعد رأى المفتى.. الحكم على سيدة وعشيقها قتلا زوجها وألقيا جثته بالنيل غدًا

حبس 6 شكلوا تنظيمًا عصابيًا للتنقيب عن الآثار فى القليوبية

الأهلى يخسر أمام فرانكا البرازيلى فى كأس العالم للأندية كرة السلة

فى ذكرى رحيله.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان هشام سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة