الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب 13 محطة طاقة شمسية بقرى "حياه كريمة" فى 3 محافظات

مشروعات الطاقة الشمسية
مشروعات الطاقة الشمسية في المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعمل على تحقيق التكامل بين أهدافها والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، وتركز في مشروعاتها بالقرى المصرية المنفذة بها على الحفاظ على البيئة، ومواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، والتزامًا بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أنه جار العمل على التوسع فى توليد الطاقة الشمسية بمشروعات المبادرة الرئاسية، وإضاءة المباني الحكومية و الشوارع بها، فضلًا عن اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة.

يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" الذي أطلقه  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تأهيل القرى المصرية لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وإدراكًا لأهمية التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، والذى يعد أحد أبرز أهداف المُبادرة الرئاسية والتي تطبق معايير المباني الخضراء، والطاقة الشمسية في تنفيذ مشروعاتها تزامنًا مع جهود الحكومة المصرية في التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف.

 

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تركيب 11 محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة القومية للكهرباء 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى إنه تم تركيب 11 محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة القومية للكهرباء ومحطتين غير متصلين بالشبكة ببعض مواقع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظم للخلايا الشمسية والذى يهدف إلى إزالة العوائق من أجل زيادة إنتاج الطاقة من خلال أنظمة الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في ضوء التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة، من خلال مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة دولة اليابان.

ومن جهته، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أنه تم تركيب الـ11 محطة طاقة شمسية متصلة بشبكة الكهرباء القومية في كل من محافظات  بني سويف والمنيا والقليوبية، تمهيدًا لافتتاحها مع شركاء المشروع، مضيفا أن مواقع تركيب محطات الطاقة الشمسية المتصلة بشبكة الكهرباء القومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشتمل علي عدد من مجمعات خدمات المواطنين والخدمات الزراعية والمدارس ووحدات الإسعاف ومباني الحضانات بالثلاث محافظات. 

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“حياة كريمة” نجحت في تغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية

ولفت وزير التنمية المحلية الى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نجحت في تغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية خلال الأعوام الماضية، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضاري، مشيرً إلى أن مشروعات المبادرة التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها ركزت على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الريف، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا يقل عن المستوى الذى يتم تقديمه في المدن،  بإقامة منشآت خدمية جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم وتغير وجه الحياة بقراهم.

وزارة التنمية المحلية حياة كريمة” المشروع القومي لتطوير الريف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشبكة القومية للكهرباء اللواء هشام آمنة لطاقة الشمسية المباني الخضراء التحو ل إلى الاقتصاد الأخضر

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