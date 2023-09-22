ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعة العامة لـ شركة النصر للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/2023 بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

رئيس النصر للبترول: ضخ 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة

وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس شركة النصر للبترول أنها تسهم في توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وأنها قامت بتكرير حوالى 2.4 مليون طن خام ، وأوضح أن خطتها الاستثمارية خلال العام شملت ضخ حوالى 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة في عدد من المشروعات الجديدة التي تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل وزيادة كفاءتها منها التحول الرقمي لربط كامل أنظمة التشغيل وبرنامج إدارة المعامل الكيماوية ومشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة من خلال تطوير نظم الإطفاء والإنذار المبكر وإنشاء مشروع لمعالجة مياه الصرف الصناعي لتحقيق الاستدامة البيئية.

وحضر الجمعية العامة الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف عبدالله مستشار الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وأحمد راندي وكيل الوزارة للاتصالات والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونوابه واللواء وائل الصفتي رئيس الإدارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والمحاسب محمد راغب وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي النقابة العامة للعاملين بالبترول ووزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

كان قد ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/2023، وضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس بحضور المهندس #أحمد_سمير وزير التجارة والصناعة.