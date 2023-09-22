الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على مساحة 3 أفدنة.. إنشاء موقف نموذجى فى أشمون بالمنوفية

الموقف النموذجى
الموقف النموذجى

أعلنت محافظة المنوفية عن انتهاء 95% من الأعمال الإنشائية لموقف أشمون النموذجي الجديد والمُقام على مساحة 3 فدادين لحل أزمة التكدسات المرورية والمواقف العشوائية، في إطار توجه الدولة لتوفير مواقف حضارية لكل الأهالي.

كما وجَّه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، باستمرار أعمال التدعيم لكل المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم للأفضل. 

الموقف النموذجي بأشمون 

وتابع خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون، أعمال التشطيبات النهائية الخاصة بإقامة موقف عمومي للسيارات على أرض سوق المواشي القديم بمدينة أشمون والذي تم إنشاؤه علي مساحة حوالي 3 أفدنة، والتي وصلت نسبة التنفيذ به إلى حوالي 95%، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية.

وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكل المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأشار النمر، أنه تمت الاستفادة من هذا الموقع بعد نقل السوق إلى مكان بديل خارج الكتلة السكنية لإقامة هذا المشروع الخدمي، إذ يُعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون.

من جهته، أكد النمر، أن الهدف من إقامة مجمع نموذجي جديد للسيارات بأشمون جاء للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتقليل التكدس وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية موقف نموذجي مشاريع خارج الكتله السكنية موقف نموذجي بأاشمون على مساحة ثلاثة افندنه

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