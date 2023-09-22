الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا السبت، محاكمة شخصين، بتهمة خطف  طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسي.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان وجود المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجني عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجني عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأجيل محاكمة مدرس جامعى ومخرج سينمائى خطفا فتاة فى مدينة نصر

من جانب آخر، كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قررت تأجيل جلسة محاكمة مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر ومخرج سينمائي؛ لاتهامهما بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أكتوبر كطلب الدفاع.

وصرحت باستخراج الشهادة الرسمية المنوه عنها بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين عقب سماع مرافعة الدفاع والذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

تفاصيل أمر الإحالة 

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عن أنهما في الأول من يونيو 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، خطفا بالاشتراك مع آخر مجهول، المجني عليها "هـ.ع.ا" بالتحايل، حيث أوهمها المتهم الثاني بوجود سحر تسبب في وقوع الطلاق بينها والمتهم الأول وأنه على تواصل مع ساحر عربي الجنسية، بإمكانه تخليصها من السحر.

نتائج التحقيقات 

وتبيّن من التحقيقات أن المجني عليها تواصلت معه، فطلب منها الحضور إلى محل عمله، واقتُرِنَت تلك الجريمة بمواقعة المجني عليها بالتحريض الواقع من كل من المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول قام بانتحال صفة الساحر، وطلب منها خلع كامل ملابسها وأخذ في تهديدها بالثعابين وقام بمواقعتها.

كما هدد المتهمان المجني عليها بنشر المقاطع المصورة لمواقعتها حال عدم مغادرتها البلاد ورد المبالغ التي تحصلت عليها من عملها معهم، كما توصلا إلى الاستيلاء على مبلغ مالي وقدره 450 ألف جنيه بإيهامهما لها بوجود سحر لوقوع الطلاق، فيما بينها وبين المتهم الأول وطلبهم لذلك المبلغ مقابل فك ذلك السحر، كما اخترقا تطبيق الواتساب الخاص بالمجني عليها.

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