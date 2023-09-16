تفاصيل وملابسات خطف شاب في السويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن ملابسات ضبط المتهمين باختطاف شخص في محافظة السويس.

خلافات مالية

تبلغ لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن السويس، عن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزال شخص مكبل الأيدى وإدخاله عنوة بأحد المنازل بمنطقة الأربعين بالسويس.

وعقب تقنين الإجراءات باستهداف المنزل المشار إليه تبين تواجد عامل لحام مقيم بالجيزة بالدور الثانى بإحدى الغرف داخل شقة مغلقة، ومناقشته قرر بوجود خلافات مالية بين مالك المنزل وزوج شقيقته قام على إثرها مالك المنزل بالإتفاق مع 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" على اختطافه، للمساومة على تسوية الخلافات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

إصابة سائق فى انقلاب سيارة نقل على طريق الإسماعيلية

أصيب سائق بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التريلا التى يقودها أمام قرية الفردان على طريق الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغا بانقلاب سيارة تريلا بمدخل اليوترن الشمالي لقرية الفردان طريق الإسماعيلية بورسعيد.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة سائق السيارة.



وتم رفع السيارة وآثار الحادث من على الطريق وإعادة الحركة المرورية، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإعداد تقرير حوله.