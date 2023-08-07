الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يكشف مزاعم الإرهابية حول وفاة مواطن بالمنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 نفي مصدر أمني صحة ما تناولته القنوات الفضائية  التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر، أن المذكور أحد متجري المواد المخدرة (سبق إتهامه في عدد 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.

وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش -السلاح المستخدم- عدد من الطلقات النارية)، كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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