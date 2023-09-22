منها الجوع والإجهاد البدنى.. أسباب الصداع المستمر وطرق التخلص منه

يعرف عن الصداع المستمر أنه من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها الناس، ويعاني كثير من الأشخاص من الصداع المستمر دون معرفة السبب وراء الإصابة به، ويعرف عن مرض الصداع بأنه ألم شديد في الرأس والذي يسبب مشكلة كبيرة لدى البعض.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض الصداع المستمر، نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها حتى تتمكن من السيطرة على المرض بشكل صحي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي، وفقًا لموقع "Verywell Health"، لحمايتك من الشعور بألم الصداع المستمر.

أسباب الصداع المستمر

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الصداع المستمر يتمكن منك، لذلك تعرف على القائمة التالية:

1- الأرق أو اضطرابات النوم.

2- قلة عدد ساعات النوم.

3- الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالشاي والقهوة.

4- السمنة المفرطة وزيادة الوزن.

5- الإفراط في تناول الأدوية المسكنة للألم .

6- الاضطرابات النفسية أو العاطفية.

7- الإجهاد البدني.

8- الجوع الشديد.

9- الإصابة بالجفاف وقلة تناول السوائل.

10- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالمواد الحافظة أو السكر.

11- الإمساك المزمن.

12- تسوس الأسنان .

13- التهاب الجيوب الأنفية.

طرق القضاء على الصداع المستمر

هناك العديد من الطرق الصحية التي يمكن للمريض أن يتابعها لتساعده على التخلص من مرض الصداع المستمر، والذي يشكل مصدر إزعاج لدى الكثير، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

1- الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة ذات محتوى مرتفع من الملح أو السكر.

2- يجب على مريض الصداع المستمر أن يكثر من شرب الماء والحد من تناول الكافيين أو الأطعمة المحفوظة مجهولة المصدر.

3- يجب أن تبتعد عن الضغوط النفسية والعصبية، وتجنب السهر لساعات متأخرة من الليل، مع الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلا لمدة 7 ساعات، وهذه المدة كافية للحصول على التركيز والنشاط المطلوب على مدار اليوم.

4- يجب ممارسة الرياضة بشكل أسبوعي أو ممارسة الأنشطة المختلفة مثل (الجري- السباحة- المشي) وينصح بالابتعاد عن التدخين.

5- عدم تناول أي دواء إلا بعد استشارة طبيب متخصص.