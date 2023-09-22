الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

داروين وكتاب لعلاء الديب.. تفاصيل الإصدارات الجديدة لـ"قصور الثقافة"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن مشروع النشر  بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عددا من الكتب التي طرحت في منافذ النشر، أول هذه الكتب هو كتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين ترجمة إسماعيل مظهر.

قصور الثقافة تطلق ملتقى "مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير"

وقال جرجس شكري عن الكتاب:" كان الدكتور سعيد توفيق قد اقترح نشر هذا الكتاب في سلسلة الفلسفة وبالفعل بدأ في التنفيذ، وحين تغيرت هيئات التحرير واعتذر د. سعيد اقترحنا الكتاب على الدكتور أحمد زكريا الشلق رئيس تحرير ذاكرة  الكتابة، فرحب مشكورا بضمه إلي خطة السلسلة، وهنا وجب الشكر  للأستاذين د. سعيد توفيق ود. أحمد زكريا فكلاهما ساهم في اخراج هذا الكتاب الرائد للجمهور".

الحملة الفرنسية وظهور محمد علي

أما عن الكتاب الثاني فهو كتاب " الحملة الفرنسية وظهور محمد علي " للدكتور محمد فؤاد شكري ، وصدر الكتاب عن سلسلة ذاكرة الكتابة التى يرأس تحريرها د. أحمد زكريا الشلق.

 كتاب في كلمة وكلمة في كتاب للراحل الكبير علاء الديب

والكتاب الثالث هو كتاب جديد للراحل الكبير علاء الديب " كتاب في كلمة وكلمة في كتاب " .

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أبرزها "ميراث الدم".. 3 عناوين عن مشروع النشر بهيئة قصور الثقافة

وتابع جرجس شكري عن الكتاب:" وهذا أسعدني كثيرا أن نقدم هذا الكتاب الشيق والمثير والمدهش  والذي تجول فيه علاء الديب كعادته بين عشرات الكتب المصرية والعربية والأجنبية ليقدم للقارئ   هذه القراءة المدهشة حيث يتحول الكتاب إلي سطور قليلة ممتعة وكاشفة ومعبرة عن عشرات ومئات الصفحات ، الكتاب صدر عن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها الدكتور محمد بريري.

صدر حديثا قصور الثقافة كتاب أصل الأنواع جرجس شكري الحملة الفرنسية علاء الديب

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