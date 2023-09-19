أبرزها "ميراث الدم".. 3 عناوين عن مشروع النشر بهيئة قصور الثقافة

أعلن جرجس شكري، أمين عام مشروع النشر بـ الهيئة العامة لقصور الثقافة صدور3 عناوين عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة من سلسلة نصوص مسرحية "ميراث الدم وقعدة صفا" مسرحيتان للكاتب مجدى الحمزاوى.

وصدر عن سلسلة حكايات مصر كتاب "وجوه بريحة مصر" للكاتب محمد رفاعي ومن سلسلة إبداعات ديوان “ ثملُ بأخطارى اللذيذة” للشاعر محمد حماد.

مبيعات قصور الثقافة

وحققت مبيعات قصور الثقافة طفرة في الأعوام الماضية من معارض الكتاب، ففي معرض الكتاب 2022 بلغت مبيعات قصور الثقافة 45 ألف نسخة بمبيعات وصل إلى 487 ألف جنيه، مع الأخذ في الأمر أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي حرص عليها منظموا معرض الكتاب قللت من المبيعات ومن تواجد العديد من الزوار الذين فضلوا عدم الذهاب للمعرض.

وفي السنوات السابقة كانت السلسلة أيضًا إلى جانب سلسلتي "الذخائر" و"حكايات مصر" هم الأكثر مبيعا في معرض الكتاب.

مشروع “قصور الثقافة” في هوية مصر

تبنى جرجس شكرى مشروعًا ثقافيًا للبحث عن هوية مصر عبر رصد الكتب التى تناولت تلك القضية وطبعها، ويحكى عن تلك التجربة في حديث سابق لـ"الدستور"؛ بقوله: «توفيق الحكيم سرد فى كتابه (بين عهدين) أن الوفد المصرى حين ذهب بعد الحرب العالمية الأولى للإنجليز مطالبا بالاستقلال، سخر منه الاحتلال وقال لهم من أنتم، هل أنتم العثمانيون أم المماليك أم من بالضبط؟».

أضاف «هذه القصة كانت دافعًا قويًا للبحث فى هوية مصر، وقد كتب الكثير من المفكرين حول هذه الهوية، وكان الشىء المبهر والمشرف هو أن كل شرائح المجتمع من المثقفين بدأت تبحث عن هوية مصر، وهو أمر أشرت إليه فى المقدمة الثابتة المتعلقة بأعمال الهوية، ومن أهم المؤلفات كتاب شفيق غربال (تكوين مصر)، وكتاب (فى أصول المسألة المصرية) لصبحى وحيدة».