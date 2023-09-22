الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى يدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام "لإبقاء حل الدولتين ممكناً"

محمود عباس
محمود عباس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، لحل القضية الفلسطينية، معتبراً أنه قد يكون الفرصة الأخيرة لتحقيق حل الدولتين.

وقال "عباس"، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أهم من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف: "أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يَبقَ أمامنا سوى الطلب إليكم عقد مؤتمر دولي للسلام، تُشارك فيه جميع الدول المعنية بتحقيق السلام في الشرق الأوسط بشكل عام".

واعتبر أن هذا المؤتمر "قد يكون الفُرصةَ الأخيرةَ لإبقاء حل الدولتين مُمكناً، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة، ما يهدد أمن واستقرار منطقتنا والعالم أجمع.

وطالب الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش "بتنفيذ قرارات توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيلين".

ويأتي حديث عباس غداة تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون وسعوديون وأمريكيون تناولت التقارب الحاصل بين السعودية والدولة العبرية.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء في نيويورك، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يأمل بالتوصل إلى "اتفاق سلام تاريخي" بين بلاده والسعودية.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية في السعودية: “نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل”، لكنه شدّد على "أهمية القضية الفلسطينية" بالنسبة للمملكة.

وترى الولايات المتحدة أن تحقيق مصالحات بين القوى الاقليمية سيكون له "تأثير قوي على إرساء الاستقرار في المنطقة"، بحسب قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس القضية الفلسطينية الجمعية العامة للأمم المتحدة أنتوني بلينكن

الأكثر قراءة

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

عاجل.. البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

عاجل.. رئيس الوزراء من طابا: نطور مزاراتنا السياحية باستمرار لاستقبال ضيوف أم الدنيا

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديرى فرق "بيت المسرح" لمناقشة خطة 2024

الدوري الأوروبى.. محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا بعد هدفه في مباراة ليفربول ولاسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة