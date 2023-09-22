بعد كارثة دانيال.. تشكيل لجنة لوضع تصور فنى كامل للسدود الليبية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية عن تشكيل لجنة لوضع تصور كامل للسدود من الناحية الفنية، في أعقاب كارثة انهيار سدي درنة، ما أدى إلى فيضانات تسببت في مصرع وفقدان الآلاف.

جاء ذلك في مؤتمر للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة الشرقية والجهود الحكومية لإغاثة الأهالي.

وشددت حكومة الدبيبة على ضرورة أن يشمل أي مشروع جديد تشييد سدود بدرنة، ومعالجة الوديان والسدود المحيطة بالمدينة كي لا تكرر الأزمة مجددًا.

كما أعلن فريق الطوارئ عن تشكيل فريق حكومي لتقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين من الفيضانات، وفريق آخر فني لحصر الأضرار والأعمال المنجزة وتقديم البيانات الدقيقة للتعامل مع الأزمة.

وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب قرارًا يقضي بتشكيل فرق عمل مختصة في الدعم النفسي والاجتماعي، لتقديم المساعدة النفسية للعائلات المتضررة جراء السيول في المناطق المنكوبة، وفق برنامج عملي وعلمي.

كما باشر فريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تقديم خدماته للأسر والأطفال الذين يعانون من آثار الكارثة شرق البلاد