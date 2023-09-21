الشباب يهزم الحزم برباعية في دوري روشن السعودي للمحترفين

انتصر فريق الشباب على ضيفه الحزم في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأنهى الشباب الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض الشباب استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما قدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا جيدًا ولكن مع أفضلية لصالح لاعبي فريق الشباب.

وأهدر لاعبو الشباب أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الشوط النصف ساعة الأولى من الشوط الأول للمباراة.

واستمرت محاولات لاعبي الشباب للتسجيل، حتى أحرز يانيك كاراسكو الهدف الأول لصالح فريق الشباب بصناعة من الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 45.

وأضاف فواز الصقور الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو الشباب 4 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، مقابل تسديدتين من 3 محاولات لصالح فريق الحزم وخرجت تسديدة من الملعب.

واستحوذ الشباب على مجريات اللعب في الشوط الاول من المباراة بنسبة 61% مقابل 39% لصالح فريق الحزم.

وسجل إيفر بانيجا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وحاول لاعبو فريق الحزم تسجيل هدف تقليص الفارق خلال الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل الحفاظ على فرصهم في العودة بالنتيجة.

وسجل توزي هدف الحزم الوحيد في الدقيقة 66.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي فريق الشباب حتى سجل إيفر بانيجا الهدف الرابع في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو فريق الشباب 6 كرات على المرمى من أصل 10 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، بينما سدد لاعبو الحزم 5 كرات على المرمى من 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب.

واستحوذ الشباب على مجريات اللعب بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق الحزم.

ورفع الشباب رصيده لـ8 نقاط ليصعد للمركز التاسع بجدول الترتيب فيما توقف رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز الأخير.