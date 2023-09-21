الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أنا حاربت إسرائيل.. البطل جابر حسن يوثق كواليس "العبور": عدينا على ساحة ألغام

البطل جابر حسن
البطل جابر حسن

وثق البطل جابر حسن، من سلاح المهندسين، مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن، قائلا: "كنت في "القنطرة غرب" يوم العبور، ورأيت أمامي برج إسرائيلي به جندي من جنود العدو".

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "أنا حاربت إسرائيل"، المذاع على قناة "الوثائقية"،: "نزولنا الماية كانت الساعة 4 وكانوا المهندسين فتحولنا الساتر الترابي، بالخراطيم ونزلنا بعربياتنا اللي بتكون مزدوجة بنعدي الدبابات للبر التاني".

الناس فرحت بينا ومكناش بندفع فلوس في المواصلات 

وتابع: "اول حاجة عديناها ساحة ألغام، وبعدها لودر، وبعدها دبابات، وابتدينا نعدي الدبابات للساتر الغربي بتاعنا ومن الفرحة فضلت اقول الله أكبر والدموع نزلت مني".

وواصل البطل جابر حسن: "بعد العبور وبعد وقف إطلاق النار، بالأحضان والناس مكنتش مصدقة، الناس بتركبنا المواصلات ببلاش، كانوا فرحانين بينا وسيناء بقت ملكنا خلاص".

واستطرد: "كنت متوقع الشهادة مش النصر، ورغم كبر سني إلا إن ذكريات الحرب والنصر متنستش وبحكيها لأولادي وأحفادي، أنا لسة عايش بذكريات النصر".

انا حاربت اسرائيل العبور يوم العبور حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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