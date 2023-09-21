أنا حاربت إسرائيل.. البطل جابر حسن يوثق كواليس "العبور": عدينا على ساحة ألغام

وثق البطل جابر حسن، من سلاح المهندسين، مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة قبل نصف قرن، قائلا: "كنت في "القنطرة غرب" يوم العبور، ورأيت أمامي برج إسرائيلي به جندي من جنود العدو".

وأضاف خلال الفيلم الوثائقي "أنا حاربت إسرائيل"، المذاع على قناة "الوثائقية"،: "نزولنا الماية كانت الساعة 4 وكانوا المهندسين فتحولنا الساتر الترابي، بالخراطيم ونزلنا بعربياتنا اللي بتكون مزدوجة بنعدي الدبابات للبر التاني".

الناس فرحت بينا ومكناش بندفع فلوس في المواصلات

وتابع: "اول حاجة عديناها ساحة ألغام، وبعدها لودر، وبعدها دبابات، وابتدينا نعدي الدبابات للساتر الغربي بتاعنا ومن الفرحة فضلت اقول الله أكبر والدموع نزلت مني".

وواصل البطل جابر حسن: "بعد العبور وبعد وقف إطلاق النار، بالأحضان والناس مكنتش مصدقة، الناس بتركبنا المواصلات ببلاش، كانوا فرحانين بينا وسيناء بقت ملكنا خلاص".

واستطرد: "كنت متوقع الشهادة مش النصر، ورغم كبر سني إلا إن ذكريات الحرب والنصر متنستش وبحكيها لأولادي وأحفادي، أنا لسة عايش بذكريات النصر".