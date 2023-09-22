عاجل.. إنذار بشأن الاحتجاجات "الشبيهة بالفاشية" فى مقر الحكومة الأيرلندية

أعلنت أيرلندا مراجعة الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة في دبلن التي حاصرت المشرعين، وانتهت باعتقال 13 شخصًا، وأدانتها قيادة البلاد ووصفتها بأنها "خاطئة" و"شبيهة بالفاشية".

ووفقًا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم وضع Oireachtas، الهيئة التشريعية في أيرلندا، في حالة إغلاق افتراضي لساعات يوم الأربعاء من قبل مجموعة صغيرة ولكن مسيئة تتكون من حوالي 200 شخص.

وهدد المتظاهرون الموظفين والصحفيين، وأقاموا مشنقة وهمية مغطاة بصور السياسيين من مختلف الأطياف، كما أنه من الواضح أن الحشد لم يكن متحدًا بسبب قضية ما- تضمنت رسائلهم نظريات مؤامرة كوفيد، ورسائل مناهضة للهجرة والهجمات على حقوق المتحولين جنسيًا- بقدر ما كان بسبب الاستعداد لاستخدام العدوان في محاولة لإغلاق قلب الديمقراطية الأيرلندية.

إساءات عنصرية



ووجهت إساءات عنصرية إلى الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى عملهم على طول الطرق التي أغلقها المتظاهرون.

وقد حوصر العديد من المشرعين في موقف للسيارات في وقت ما، بما في ذلك زعيمة الشين فين، ماري لو ماكدونالد، وبول كيهو، المتحدث الرسمي باسم التعليم في فاين جايل.

ويوم الخميس، وصف نائب رئيس الوزراء، ميشيل مارتن، الإساءة الشخصية الموجهة إلى المشرعين وموظفيهم بأنها "حقيرة للغاية"، وقال إن بعض السلوكيات كانت "شبيهة بالفاشية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية.

وقال تاويستيتش ليو فارادكار، الموجود في ميامي لافتتاح قنصلية جديدة، إن الحادث خطير، خاصة في وقت تتزايد فيه التهديدات للسياسيين والوزراء في جميع أنحاء أيرلندا، مضيفًا "ما رأيته يحدث خارج لينستر هاوس لم يكن احتجاجًا سلميًا، وكان هناك عنف، وكان هناك تخويف، وهذا كان خطأ".

وأثارت الاحتجاجات دعوات لمزيد من الحماية للسياسيين وموظفيهم.

وقال مارتن، زعيم حزب فيانا فايل، إن الهجمات القاتلة على اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني منذ عام 2016 تشكل سابقة مثيرة للقلق، وقال إن التعليقات على بعض لافتات الاحتجاج "تحدد ما نعنيه بخطاب الكراهية، وفق الجارديان.