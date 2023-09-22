الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. إنذار بشأن الاحتجاجات "الشبيهة بالفاشية" فى مقر الحكومة الأيرلندية

ايرلندا
ايرلندا

أعلنت أيرلندا مراجعة الإجراءات الأمنية حول مقر الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة في دبلن التي حاصرت المشرعين، وانتهت باعتقال 13 شخصًا، وأدانتها قيادة البلاد ووصفتها بأنها "خاطئة" و"شبيهة بالفاشية".

ووفقًا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم وضع Oireachtas، الهيئة التشريعية في أيرلندا، في حالة إغلاق افتراضي لساعات يوم الأربعاء من قبل مجموعة صغيرة ولكن مسيئة تتكون من حوالي 200 شخص.

وهدد المتظاهرون الموظفين والصحفيين، وأقاموا مشنقة وهمية مغطاة بصور السياسيين من مختلف الأطياف، كما أنه من الواضح أن الحشد لم يكن متحدًا بسبب قضية ما- تضمنت رسائلهم نظريات مؤامرة كوفيد، ورسائل مناهضة للهجرة والهجمات على حقوق المتحولين جنسيًا- بقدر ما كان بسبب الاستعداد لاستخدام العدوان في محاولة لإغلاق قلب الديمقراطية الأيرلندية.

إساءات عنصرية 

txt

ملصق أيرلندا الشمالية يثير الجدل ويدرج التفاصيل الشخصية لضباط الشرطة


ووجهت إساءات عنصرية إلى الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول إلى عملهم على طول الطرق التي أغلقها المتظاهرون.

وقد حوصر العديد من المشرعين في موقف للسيارات في وقت ما، بما في ذلك زعيمة الشين فين، ماري لو ماكدونالد، وبول كيهو، المتحدث الرسمي باسم التعليم في فاين جايل.

ويوم الخميس، وصف نائب رئيس الوزراء، ميشيل مارتن، الإساءة الشخصية الموجهة إلى المشرعين وموظفيهم بأنها "حقيرة للغاية"، وقال إن بعض السلوكيات كانت "شبيهة بالفاشية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية.

وقال تاويستيتش ليو فارادكار، الموجود في ميامي لافتتاح قنصلية جديدة، إن الحادث خطير، خاصة في وقت تتزايد فيه التهديدات للسياسيين والوزراء في جميع أنحاء أيرلندا، مضيفًا "ما رأيته يحدث خارج لينستر هاوس لم يكن احتجاجًا سلميًا، وكان هناك عنف، وكان هناك تخويف، وهذا كان خطأ".

وأثارت الاحتجاجات دعوات لمزيد من الحماية للسياسيين وموظفيهم.

 وقال مارتن، زعيم حزب فيانا فايل، إن الهجمات القاتلة على اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني منذ عام 2016 تشكل سابقة مثيرة للقلق، وقال إن التعليقات على بعض لافتات الاحتجاج "تحدد ما نعنيه بخطاب الكراهية، وفق الجارديان. 

ايرلندا الاجراءات الأمنية مقر الحكومة الاحتجاجات العنيفة دبلن حاصرت المشرعين

الأكثر قراءة

عاجل.. إنذار بشأن الاحتجاجات "الشبيهة بالفاشية" فى مقر الحكومة الأيرلندية

عاجل.. البرهان يحذر من تداعيات الحرب السودانية على المنطقة

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

تعرف على أسعار الزى المدرسى والحقائب بمعرض "أهلا مدارس 2023" بفيصل

الرئيس الفلسطينى يدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام "لإبقاء حل الدولتين ممكناً"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة