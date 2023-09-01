ملصق أيرلندا الشمالية يثير الجدل ويدرج التفاصيل الشخصية لضباط الشرطة

قالت الشرطة في أيرلندا الشمالية إن ملصقًا يحتوي على تفاصيل عن ثلاثة ضباط في الخدمة تم وضعه على موقف للحافلات في مقاطعة ديري، وقد تم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع في دونجيفن يوم الخميس.

ويأتي ذلك في أعقاب خرق للبيانات الشهر الماضي تم فيه نشر تفاصيل حوالي 10000 ضابط وموظف عن طريق الخطأ عبر الإنترنت.

وقال مساعد رئيس الشرطة كريس تود: “لقد اتصلنا بالمشاركين لتوعيتهم وإدراك التأثير الذي قد يحدث عليهم وعلى أسرهم، مشيراً الى ان سلامة ورفاهية جميع ضباطنا وموظفينا تظل أولويتنا وقد تم بالفعل تنفيذ دوريات أمنية وطمأنينة إضافية في جميع أنحاء أيرلندا الشمالية كجزء من استجابتنا التنظيمية.

تفاصيل الحادث

“لقد بدأنا تحقيقًا في هذا الأمر وأنا أناشد أي شخص لديه أي معلومات تتعلق بهذا الحادث أن يتصل بالشرطة على الرقم 101”.

وأضاف نحن حريصون بشكل خاص على الاستماع إلى أي شخص كان مسافرًا عبر دونجيفن الليلة الماضية ولديه أي لقطات من كاميرا السيارة، حيث انه تم نشر تفاصيل حوالي 10000 ضابط وموظف في PSNI، بما في ذلك اللقب والحرف الأول من اسم كل موظف، ورتبهم أو درجتهم، ومكان تواجدهم والوحدة التي يعملون فيها، في خرق البيانات.

وأكدت PSNI أن القائمة في أيدي الجمهوريين المنشقين الذين يواصلون استهداف الضباط.