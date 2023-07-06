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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السجن مدى الحياة لإيرلندى قتل زوجته حرقا فى سيارتها

حبس
حبس

أصدرت محكمة بمقاطعة لندنديري في إيرلندا الشمالية، حكمًا بالسجن مدى الحياة، على توماس ريني، بعد إقراره ارتكاب جريمة قتل زوجته كاترينا، بحرقها حية في سيارتها سنة 2021.

وعلى ريني (61 عامًا)، قضى 18 عامًا في السجن قبل أن يكون مؤهلًا للإفراج عنه.

وقال القاضي أوهارا، الذي أصدر الحكم في محكمة بلفاست كراون يوم الأربعاء، "إنه أقل ما يستحقه بالنظر إلى ما فعله بزوجته".

وكان ريني قد قتل زوجته بطريقة وحشية بإغراقها بالبنزين، وإشعال النار فيها وهي جالسة في سيارتها.

ورغم الحروق الخطيرة التي غطت 90 في المئة من جسمها، نجت كاترينا من الموت في البداية، وأخبرت الشرطة بما حدث لها، مرجعة تصرف الزوج إلى الانتقام لطلبها الطلاق.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد توفيت كاترينا لاحقُا في المستشفى متأثرة بحروقها البليغة.

وأخضع "ريني" لتقييم خاص بالصحة العقلية، حيث تبين أنه يعاني من اكتئاب، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك غير كاف لعدم ممارسته ضبط النفس والمسؤولية عن أفعاله.

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