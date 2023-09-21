الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي من أشد القربات إلى الله

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران

قال د.خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الاحتفال بالمولد النبوي من الأمور التى ذاعت وشاعت فى المشرق والمغرب، سواء من إقامة مجالس الصلاة والمديح، أو إطعام الطعام سواء حلوى المولد أو طعام، فهذا كله من أشد القربات إلى الله. 

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أضاف عمران، الخميس، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية:"الاحتفال بالمولد النبوي من الفرح الذى يرتقى به كل إنسان، حتى أبو لهب، ورد إنه يوم الاثنين يخفف عنه العذاب لأنه فرح بيوم مولد النبي (ص)".

وواصل: "إحنا عاوزين نقول إن الاحتفال ترجم به المسلمون عبر التاريخ، وعرفوا الناس إن رسول الله علمنا الأخلاق والجمال، لذلك علينا أن نستثمر هذا الاحتفال فى تعليم الناس أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس مع الناس الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إقامة مجالس الصلاة والمديح حلوى المولد أو طعام

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