الموسيقار هانى فرحات: مصر بها تنوع كبير ومطربون كثيرون علينا الافتخار بهم

قال الموسيقار هاني فرحات: "مشاركتي بحفل في مهرجان العلمين الجديدة شرف كبير لي".

وأضاف الموسيقار هاني فرحات خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ثنائيته مع أنغام تعود لأسباب كثيرة، أهمها ثقافتنا المشتركة، معقبًا: "أتشرف بأنني متواجد في 75% من مسيرة أنغام".

كل موهوب في مصر هو صوتها

وأشار إلى أنه يجب على الجمهور المصري أن يكون فخورًا بأنه يمتلك أصواتا طربية مثل المطربة أنغام وشيرين عبدالوهاب، ومي فاروق وعلي الحجار وأم كلثوم وشادية، وبالتالي يجب على المصريين أن يكونوا فخورين بأنهم يمتلكون كافة هذه الأصوات المشرفة.

وأكد الموسيقار هاني فرحات، أن مصر بها تنوع كبير ومطربون كثيرون علينا أن نفخر بهم، لافتاً إلى أن كل موهوب في مصر يليق بأن يكون صوتها ويمثلها.