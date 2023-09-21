الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الموسيقار هانى فرحات: مصر بها تنوع كبير ومطربون كثيرون علينا الافتخار بهم

الموسيقار هاني فرحات
الموسيقار هاني فرحات

قال الموسيقار هاني فرحات: "مشاركتي بحفل في مهرجان العلمين الجديدة شرف كبير لي". 

وأضاف الموسيقار هاني فرحات خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ثنائيته مع أنغام تعود لأسباب كثيرة، أهمها ثقافتنا المشتركة، معقبًا: "أتشرف بأنني متواجد في 75% من مسيرة أنغام". 

كل موهوب في مصر هو صوتها 

وأشار إلى أنه يجب على الجمهور المصري أن يكون فخورًا بأنه يمتلك أصواتا طربية مثل المطربة أنغام وشيرين عبدالوهاب، ومي فاروق وعلي الحجار وأم كلثوم وشادية، وبالتالي يجب على المصريين أن يكونوا فخورين بأنهم يمتلكون كافة هذه الأصوات المشرفة.

وأكد الموسيقار هاني فرحات، أن مصر بها تنوع كبير ومطربون كثيرون علينا أن نفخر بهم، لافتاً إلى أن كل موهوب في مصر يليق بأن يكون صوتها ويمثلها. 

الموسيقار هاني فرحات أنغام لقب صوت مصر برنامج عاصمة الفنون حفل مهرجان العلمين

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