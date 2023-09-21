"الغضبان" يُتابع استعدادات إطلاق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا لبحث استعدادات تنفيذ مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السابعة.

وتنطلق فعاليات المسابقة فى شهر فبراير 2024، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والإعلامى عادل المصيلحى المنسق العام والمدير التنفيذي للمسابقة، والدكتور جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، والأستاذ عبدالفتاح حافظ مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم.

مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها السابعة

وفى بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد الترتيبات والتنسيقات التى تم وضعها من قبل أعضاء اللجنة، مشيدا بجهود القائمين على المسابقة التى نجحت محافظة بورسعيد فى إقامتها على مدار الـ6 سنوات السابقة وحققت إشادة واسعة على المستوى المحلى والدولى.

وناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء اللجنة عددا من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المسابقة على أعلى مستوى، بما يتماشى مع المستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أهمية المسابقة تأتى من كونها تجمع مشاركين من جميع أنحاء العالم، وتعكس التقدم الحضاري والثقافى للدولة المصرية، وقدرتها على تنفيذ الفعاليات والمسابقات العالمية خاصة فى ظل الظروف التى يواجهها العالم، مشيرا إلى أن المسابقة تستهدف الوصول لفئة الشباب وتنمية مهاراتهم الدينية والثقافية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، جاهزية محافظة بورسعيد لتنفيذ المسابقة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، موجها ببدء تأهيل وتدريب المتقدمين للمسابقة وكذلك يتم تدريب من لم يحالفهم الحظ خلال مسابقات الأعوام الماضية، مؤكدا أهمية الانتشار الإعلامي لهذه المسابقة وتداول فعالياتها فى جميع وسائل الإعلام، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المسابقة قبل نهاية الشهر الحالي.

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