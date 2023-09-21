الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الصين لديها شرائح مختلفة من السيارات بما يتناسب مع الأسواق

الصين
الصين

قال جمال عسكري، خبير بصناعة السيارات، إن قطاع السيارات على مستوى العالم كان يعاني السنوات الماضية كثيراً بعد فيروس كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من حدة الأزمة.

صناعة السيارات الكهربائية

وأكد جمال عسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مشاكل هذه الصناعة تتمثل في عدم توافر الرقائق الإلكترونية، تأخير سلاسل الإنتاج، ارتفاع معدلات التضخم، اضطراب السوق العالمية.

وأضاف في حديثه، أنه بعد التعايش مع فترة كورونا بدأت طلبيات الإنتاج، وبدأ الطلب على السيارات الكهربائية يتزايد الفترة الماضية.

 أزمات صناعة السيارات 

وأشار إلى أن الصين لديها شرائح مختلفة من السيارات، وهذا عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تعمل سوى بالسيارات ذات الأسعار المبالغ فيها، لذا الصين تتعامل مع كافة الأسواق بما يناسبها.

وذكر أن أصحاب صناعة السيارات على مستوى العالم ليسوا بالسذاجة لإنتاج سيارات لا يتم بيعها، حيث يتم عمل الكثير من الدراسات على السوق المستهدف قبل التصنيع.

جمال عسكري خبير بصناعة السيارات المراقب القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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