شكرى: العلاقات بين مصر والسعودية لا غنى عنها.. وأهدافنا مشتركة

شدد وزير الخارجية سامح شكري، على قوة العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

تنسيق مستمر بين مصر والسعودية

وأوضح سامح شكري، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية عميقة، ولا غنى عنها.

وتابع وزير الخارجية: "الأهداف مع السعودية مشتركة ونحافظ على التواصل والتنسيق معها".

وتحدثت شكري، خلال تصريحاته على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حول اللقاء الذي جمعه بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأكد أن اللقاء بحث خارطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية بين مصر وإيران.