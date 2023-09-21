«حياة كريمة» فى إسكندرية: خدمات متميزة.. والأهالى: «الريس» وفر لنا خدمات كانت بعيدة عنّا

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» إطلاق فعالياتها التنموية الشاملة فى مختلف القرى المستهدفة بكل أنحاء الجمهورية، من أجل تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة لائقة للجميع، تُنهى معاناة عاشتها هذه الفئات على مدار سنوات طويلة من التجاهل والإهمال.

آخر هذه الفعاليات مبادرة «أنت الحياة»، التى أطلقتها «حياة كريمة» لخدمة أكبر عدد ممكن من المستحقين على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع أكثر من جهة معنية إلى جانب منظمات المجتمع المدنى، إيمانًا من المؤسسة بدورها فى تنمية المجتمع بكل طوائفه وفئاته المختلفة.

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«الدستور» ترصد فى السطور التالية عن قُرب مجهودات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى محافظة الإسكندرية، خاصة من خلال مبادرتها الفرعية «أنت الحياة» فى مركز برج العرب القديم، وذلك عبر لقاءات مع عدد من المستفيدين، إلى جانب المتطوعين لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا فى الاستفادة من أنشطة المبادرة.

قوافل طبية وأنشطة ثقافية وندوات ضمن مبادرة «أنت الحياة»

نفذت مؤسسة «حياة كريمة» أنشطة مبادرتها الفرعية «أنت الحياة» فى مركز برج العرب القديم بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ سبتمبر الجارى، لخدمة أكبر عدد من الأهالى فى عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتعاونت «حياة كريمة» فى ذلك مع عدد كبير من الجهات المعنية، كانت من بينها وزارات: الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، إلى جانب المجلس القومى للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان، وغيرها من المؤسسات المختصة.

وقدمت المبادرة، على مدار عدة أيام، مجموعة من الخدمات والأنشطة المتنوعة، من بينها أنشطة ومسابقات رياضية، وأنشطة ثقافية وفنية وتوعوية، استهدف جميعها مختلف الفئات المجتمعية من شباب ونساء وكبار سن وأطفال، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتضمنت فعاليات «أنت الحياة» تنظيم ندوات إرشادية للسيدات فى مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، فضلًا عن إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، علاوة على تنظيم ملتقى توظيف.

وشملت الفعاليات، أيضًا، تنظيم قوافل طبية من أجل توقيع الكشف الطبى على المستحقين فى مختلف التخصصات، وصرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب إقامة ورش حكى ومعرض كتاب ومسرح عرائس للأطفال. كما تم تنظيم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة، وذلك ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، فضلًا عما تقدمه مبادرة «اتكلم هنسمعك» من دعم نفسى، إلى جانب قوافل «غارمين» وتوعية بهذا الملف.

متطوعون: مساعدات وبنية تحتية لصالح 30 ألف مواطن

قال مصطفى عبدالرحيم، أحد متطوعى «حياة كريمة» بقرية بهيج بالإسكندرية، إنه انضم إلى صفوف المتطوعين بعدما رأى ما قدمته المبادرة من خدمات لأهالى قريته.

وأوضح «عبدالرحيم» أن المبادرة قدمت المساعدات العينية، وطورت البنية التحتية والمدارس، بالإضافة إلى إدخال المرافق الكاملة، مثل المياه والكهرباء فى المناطق التى كانت تفتقدها.

وأشار إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تقدم خدمات شاملة لأهالى القرى، مثل المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا، وقوافل طبية تقدّم احتياجات لذوى الهمم، منها كراسى متحركة، مؤكدًا أن كل هذه الأعمال تتم بعد إجراء البحث الميدانى عن الحالات المستحقة من غيرها.

من جهته، أوضح رامز حسن، أحد المتطوعين بمؤسسة «حياة كريمة»، أن رحلته التطوعية فى «حياة كريمة» بدأت مع برنامج «فاليو»، المنعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لتدريب شباب الجامعات على أعمال التطوع وخدمة المجتمع.

وأكد أن البرنامج شمل التعريف بمعنى التطوع وكيفية بناء قيادات شابة فى مختلف المواقع التنفيذية والجماهيرية.

بدوره، قال عاطف إسماعيل، متطوع بمؤسسة «حياة كريمة»، إنه يقود فريق العمل اللوجستى بمبادرة «أنت الحياة»، ودوره الإشراف على كل فعاليات المبادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف ٣٠ ألف مواطن على مدار أيام عملها من خلال فعالياتها المتنوعة، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة.

مستفيدون: دفعت ديون الغارمات ووزعت مستلزمات مدرسية

قال ونيس سالم، أحد أهالى برج العرب بالإسكندرية، إن مؤسسة «حياة كريمة» قدمت لأهالى المدينة العديد من الخدمات المهمة، على رأسها الخدمات الطبية، وسداد ديون الغارمات، إلى جانب توزيع مستلزمات مدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا، علاوة على فصول محو الأمية وندوات التوعية التابعة للمجلس القومى للمرأة.

وأضاف «سالم»: «كل هذه الخدمات تعود بفائدة مباشرة على أهالى برج العرب، وتؤثر فى حياتهم بشكل إيجابى، خاصة أنها لم تتوافر من قبل فى المدينة، وكنا نضطر للتوجه إلى الإسكندرية للحصول على أى من هذه الخدمات».

وكشف عن حرصه على تعريف باقى المواطنين بفعاليات المبادرة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على إطلاق هذه المبادرة، وعلى كل ما قدمه لمصر والمصريين خلال السنوات الماضية.

وقال ناجى خميس، من أهالى قرية «أبوصير» ببرج العرب فى الإسكندرية، إن مؤسسة «حياة كريمة» تمكنت من دعم أهالى برج العرب بشكل متكامل، عبر توفير الخدمات كلها وتطوير البنية التحتية.

وأوضح «خميس»: «بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى جرى توفير مكاتب السجل المدنى والشهر العقارى فى كل القرى، مثل أبوصير والغربيات وبهيج والبرج القديم، إضافة إلى وجود مركز خدمات متكامل فى قريتى، يضم مكاتب سجل مدنى ووحدة محلية ووحدة شئون اجتماعية، إضافة إلى رفع كفاءة المدارس والمنشآت التعليمية وتطوير مرافق الصرف الصحى والوحدة الصحية».

وتابع: «أؤيد استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكمل مسيرة الإنجازات هذه، التى لمست حياة المواطنين بشكل مباشر من خلال مشروعات (حياة كريمة)»، مؤكدًا: «الرئيس السيسى يبنى مصر الحديثة».

من جهتها، قالت آمال مصطفى، من أهالى قرية بهيج، إنها شاركت فى فعاليات مبادرة «أنت الحياة» ببرج العرب، التى تضم أنشطة مهمة نالت إعجاب المواطنين، مثل تعليم التطريز والمشغولات اليدوية، مع وجود دعم غذائى مخصص للأهالى الأكثر احتياجًا، من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية، وتوزيع شنط مدرسية، التى بدورها خففت المعاناة عن كاهل سكان القرية.

وأشارت «آمال» إلى أن المبادرة الرئاسية وفرت قافلة طبية على أعلى مستوى، علاوة على مشروعات البنية التحتية التى تنفذها المؤسسة بالمركز، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرفع كفاءة المدن والقرى، موضحة أن القرى كانت تعانى من البنية التحتية المتهالكة ونقص الخدمات قبل وصول المبادرة الرئاسية. وأكدت: «أؤيد استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو القادر على استكمال مسيرة البناء».

كما أشاد أحد المستفيدين من فصول محو الأمية، التى جرى عقدها فى إطار أعمال المبادرة، بجهود مؤسسة «حياة كريمة»، مؤكدًا: «استطاعت المبادرة توفير خدمات لأهالى القرى بمختلف أشكال الدعم».