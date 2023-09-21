الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هاحكيلكم حكاية".. برنامج جديد لـ سناء منصور على "سوشيال ميديا" قناة dmc

سناء منصور
سناء منصور

تقدم الإعلامية القديرة سناء منصور، برنامجًا جديدًا، يحمل عنوان "هاحكيلكم حكاية"، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية، على قناة "dmc".  

تحكي سناء منصور، خلال البرنامج، عن مواقف مختلفة لأهم الشخصيات الذين قابلتهم خلال مسيرتها الإعلامية الحافلة، وذكريات مختلفة، منهم الرئيس السابق أنور السادات، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وعمر الشريف، وفاتن حمامة.

 

صفحة dmc على فيسبوك تطلق برنامج ديجيتال لـ سالى طراد

"حكاية كتاب".. صفحة قناة "dmc" بالفيسبوك تطلق برنامج "ديجيتال" ثقافي (فيديو)

يأتي هذا في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا.

 

في السياق ذاته، تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي، برنامجًا جديدًا باسم "مصريات"، يُعرض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بقناة "dmc".

تحكي جاسمين طه زكي، خلال البرنامج، عن أهم السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية أو الإجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقبات زمنية مختلفة.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا.

 

جدير بالذكر أن  dmc أطلقت برنامجًا جديدًا بعنوان "حكاية كتاب" من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم خلود الرفاعي، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

وأطلقت dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم سالي طراد.

قناة ON تطلق برنامجًا ديجيتال بعنوان "من الآخر" لنسمة الشافعي
وتم إطلاق برنامج ديجيتال أيضًا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم أدهم مدحت صالح.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برنامج ديجيتال دي ام سي سوشيال ميديا سناء منصور

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