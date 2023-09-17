الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفحة dmc على فيسبوك تطلق برنامج ديجيتال لـ سالى طراد

سالي طراد
سالي طراد

أطلقت قناة dmc برنامجا جديدا بعنوان "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تقديم سالي طراد.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعا.

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"حكاية كتاب".. صفحة قناة "dmc" بالفيسبوك تطلق برنامج "ديجيتال" ثقافي (فيديو)

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"قصة كليوباترا مع الكحل".. برنامج ديجيتال جديد عبر صفحة قناة ON

وأطلقت dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "حكاية كتاب" من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم خلود الرفاعي.

وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال، والمقرر الإعلان عنها تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

تردد قناة dmc
القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

استقطاب.. رأسي.

معامل تصحيح 5/6.

ومعدل ترميز 27500.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال، والمقرر الإعلان عنها تباعًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتم إطلاق برنامج ديجيتال أيضا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم أدهم مدحت صالح.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD و HD نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات

اسم القناة: ON Drama.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أطلقت dmc برنامجا جديدا بعنوان "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم سالي طراد.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال، والمقرر الإعلان عنها تباعا.

سالي طراد برنامج ديجيتال قصة ومعلومة برنامج قناة

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