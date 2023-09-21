"مصريات".. برنامج جديد لـ جاسمين طه زكي على "سوشيال ميديا" قناة dmc

تقدم الإعلامية جاسمين طه زكي، برنامجًا جديدًا باسم "مصريات"، يُعرض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بقناة "dmc".

تحكي جاسمين طه زكي خلال البرنامج عن أهم السيدات المصريات اللاتي أثرن الحياة الفنية أو الاجتماعية والسياسية، والتاريخية، ولهن حياة حافلة من المواقف الوطنية، وفي حقبات زمنية مختلفة.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال والمقرر الإعلان عنها تباعًا.

جدير بالذكر أن أطلقت dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "حكاية كتاب" من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم خلود الرفاعي، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

وأطلقت dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم سالي طراد.

قناة ON تطلق برنامج ديجيتال بعنوان "من الآخر" لنسمة الشافعي

وتم إطلاق برنامج ديجيتال أيضًا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم أدهم مدحت صالح.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 10864.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.