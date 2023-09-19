الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أصله وفصله".. برنامج ديجيتال جديد لـ شيريهان حسن عبر DMC

dmc
dmc

أطلقت قناة dmc برنامجا جديدا بعنوان “ أصله وفصله “من نوعية برامج الديجيتال، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” وتقدمه شيريهان حسن.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير القناة والتي تعتمد إطلاق مجموعة من “برامج الديجيتال” والمقرر الإعلان عنها تباعا.

كما أطلقت dmc برنامجًا جديدًا بعنوان "حكاية كتاب" من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم خلود الرفاعي، وتدور فكرة البرنامج حول تقديم ملخص ثقافي معلوماتي عن أبرز الكتب التي لها تأثير في حياة الإنسان.

وأطلقت dmc برنامجا جديدا بعنوان "قصة ومعلومة" من نوعية محتوى برامج الديجيتال، عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تقديم سالي طراد.

قناة ON تطلق برنامج ديجيتال بعنوان "من الآخر" لنسمة الشافعي

وتم إطلاق برنامج ديجيتال أيضا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامجًا بعنوان "من الآخر" تقديم أدهم مدحت صالح.

 

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

يأتي البرنامج في إطار خطة التطوير بإطلاق مجموعة من برامج الديجيتال، والمقرر الإعلان عنها تباعا.

DMC قناة dmc أصله وفصله شيريهان حسن حكاية كتاب قصة ومعلومة من الآخر برنامج ديجيتال

مواد متعلقة

خالد جلال يناقش خطة العمل فى البيت الفنى للفنون

"هيبدأ يتكلم".. رامى جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

الليلة.. حلقة خاصة مع "صاحبة السعادة" بمناسبة يوبيل أكتوبر الذهبي

الخميس.. تكريم هاني سلامة في حفل افتتاح "الغردقة السينمائي"

على الحجار يطرح أحدث أعماله الغنائية "ع الرباب" (فيديو)

حسن العدل لـ"الدستور": مازلت أعيش لحظات حرب أكتوبر

قبل انطلاق النسخة السابعة.. تعرف على الخريطة الكاملة لبرنامج ندوات ملتقى "أولادنا"

مي فاروق تطرح أحدث أعمالها الغنائية "ليه" بتوقيع محمد رحيم (فيديو)

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟