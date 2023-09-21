بحضور حسين فهمى.. انطلاق فعاليات أولى دورات مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب بمحافظة البحر الأحمر، قبل ساعات من انطلاق دورته الأولى، مساء اليوم الخميس، نخبة من الفنانين و صناع السينما، كان أبرزهم حسين فهمي، وأحمد وفيق، والمنتجان جابي خوري والدكتور محمد العدل، والمخرجان محمد وعمر عبد العزيز، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، والسيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما سابقًا.

وكان في استقبال ضيوف المهرجان من النجوم والفنانين وصناع السينما لدي وصولهم فندق إقامة المهرجان، الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان.

وتنطلق فعاليات حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الغردقة السينمائي، في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق جنوب مدينة الغردقة، وتستمر حتي 26 سبتمبر الجاري، بمدينة الغردقة.

يذكر أن مهرجان الغردقة السينمائي تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ميرنا وليد وابنتها تقدمان حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

وتنطلق الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب مساء اليوم بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وعدد كبير من النجوم والفنانين، وفي مقدمتهم حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ومحمود حميدة، ووفاء عامر، وصبري فواز، ومصطفي خاطر، وأحمد وفيق.



وتقدم حفل افتتاح المهرجان الفنانة ميرنا وليد وابنتها التي ستتولي الترجمته باللغة الإنجليزية، ويتضمن استعراضا لمسابقات المهرجان وأقسامه وفعالياته، بالإضافة إلى عرض الفيلم القصير "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج محمد بيومي.



ويضم المهرجان 4 مسابقات للفيلم الطويل والقصير ولأفلام الطلبة والجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم البيئة والمناخ، كما ينظم عددا من ورش صناعة الفيلم والتمثيل وماستر كلاس للفنان الكبير حسين فهمي وعدد من الندوات حول أفلام يوسف شاهين في عيون الشباب بمشاركة مجموعة من النجوم الذين عملوا مع يوسف شاهين منهم المنتج جابي خوري والنجوم صفية العمري، وحسين، فهمي وهاني سلامة وآخرين.

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة

توافد الفنانين لمهرجان السينما بالغردقة