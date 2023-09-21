حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بالغردقة

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المحال التجارية بواقع 11 محلًا، وذلك في نطاق حي جنوب المدينة ما بين مطاعم، وكافيهات، وسوبر ماركت، ومحال لبيع الملابس، وصالون حلاقة، ومحلات لبيع التبغ،وذلك لمتابعة الأسعار، والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها، ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة على تحرير عدد 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية، 2 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وإعدام لحوم مصنعة، لتغيرها في الخواص الطبيعية.

كما قامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال بالتوجه لحي جنوب الغردقة؛ لاستخراج التراخيص والتصاريح قبل ٧ ديسمبر وتنفيذ قانون المحلات ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بالغلط والغرامة وتلافي جميع الملاحظات الاشتراطات الصحية والبيئة والأمن الصناعي.

من جهته، أكد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

حملات نظافة مكثفة بشوارع الغردقة

وأكد رئيس مدينة الغردقة، أنه هناك حملات نظافة مكبرة بكل المناطق بالمدينة، للارتقاء بمنظومة النظافة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم، وبالتنسيق مع جمعية هيبكا المسئولة عن النظافة داخل المدينة.

حيث شن حي شمال الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي اليوم حملة نظافة مكثفة بمنطقة اللؤلؤة، بجانب أعمال نظافة ورفع المخلفات الزراعية بمناط مبارك ١١، ١٢، ١٤، ومحيط مدرسة الغردقة الإعدادية بمنطقة مجاهد، بجانب رش وتطهير حاويات القمامة بعدد من المناطق.

فيما قام حي جنوب الغردقة برئاسة اللواء محمد صلاح بحملة نظافة مكثفة بمنطقة الكوثر بجانب أعمال نظافة ورفع المخلفات الزراعية بطريق سينزو، ومحيط مدرسة شدوان، وطريق المطار، وكنس ورفع الرمال من طريق شيراتون، وتدعيم بعض المناطق بصناديق قمامة مجهزة.