حملة تفتيشية على 14 محلاً تجاريًا في الغردقة

أعلن اللواء ياسر محمد حماية رئيس مدينة الغردقة، استمرار سلسلة الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات التجارية في المدينة بهدف متابعة ومراقبة الأسعار والتحقق من جودة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

ونفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية على 14 محلاً تجاريًا داخل نطاق حي جنوب الغردقة، حيث أسفرت هذه الحملة عن تحرير محاضر بحق بعض المحلات بسبب عدم وجود شهادات صحية لبعض المنتجات، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر بسبب عدم الامتثال لتعليمات إعلان الأسعار.

كما تم مصادرة وإتلاف 5 كيلو جرامات من الفول السوداني و2 كيلو جرامات من الكاجو و2 كيلو جرامات من المقبلات والمكسرات نظرًا لتغير خواصها الطبيعية.

وأكد اللواء ياسر حماية علي أن تهذه الحملات في إطار جهود ضمان جودة المواد الغذائية وسلامتها، وللحفاظ على مصلحة وصحة المواطنين، من أهالي مدينة الغردقة والوافدين عليها، وبتوجيهات من محافظ البحر الاحمر بضرورة تكثيف حملات التفتيش والمراقبة.