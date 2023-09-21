باحثة سياسية لـ القاهرة الإخبارية: أوروبا تدفع بروسيا لحرب عالمية ثالثة

كشفت الباحثة السياسية علا شحود، أهداف مناورات "حلف الناتو"، في أوروبا الشرقية، مؤكدة أنها رسائل مباشرة بتعميق الصراع بين حلف الشمال الأطلسي وروسيا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك مناورات بولندية على الحدود الروسية، واستعرضت بولندا قواتها وآخر وأهم الأسلحة التي استلمتها في الفترة القريبة".

روسيا لم تستخدم أوراق الضغط لديها حتى الآن

وأضافت أنه لا يمكن الآن وصف أي حدث سياسي دون المساس بالأوضاع داخل الأراضي الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية، موضحة أن أوروبا تدفع بروسيا لحرب عالمية ثالثة.

وأكدت الباحثة السياسية علا شحود، أن روسيا تحاول الابتعاد عن حدوث ذلك، إذ إن روسيا تمتلك الكثير من أوراق الضغط لديها ولكنها حتى الآن لم تعتمد عليها في عمليتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، مثل السلاح النووي.