الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحثة سياسية لـ القاهرة الإخبارية: أوروبا تدفع بروسيا لحرب عالمية ثالثة

حلف الناتو
حلف الناتو

كشفت الباحثة السياسية علا شحود، أهداف مناورات "حلف الناتو"، في أوروبا الشرقية، مؤكدة أنها رسائل مباشرة بتعميق الصراع بين حلف الشمال الأطلسي وروسيا.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك مناورات بولندية على الحدود الروسية، واستعرضت بولندا قواتها وآخر وأهم الأسلحة التي استلمتها في الفترة القريبة".

روسيا لم تستخدم أوراق الضغط لديها حتى الآن 

وأضافت أنه لا يمكن الآن وصف أي حدث سياسي دون المساس بالأوضاع داخل الأراضي الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية، موضحة أن أوروبا تدفع بروسيا لحرب عالمية ثالثة.

وأكدت الباحثة السياسية علا شحود، أن روسيا تحاول الابتعاد عن حدوث ذلك، إذ إن روسيا تمتلك الكثير من أوراق الضغط لديها ولكنها حتى الآن لم تعتمد عليها في عمليتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية، مثل السلاح النووي.

روسيا اوروبا أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

موسكو: دول "بريكس" تدعم رئاسة روسيا للمجموعة فى 2024

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

إزالة 28 تعديًا على أراضٍ زراعية وبناء مخالف فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟