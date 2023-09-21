الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لا توجد انفراجة.. تفاصيل المحادثات بين أذربيجان وأرمينيا

ارمينيا واذربيجان
ارمينيا واذربيجان

بعدما أجرى مفاوضون من أذربيجان وأرمينيا الانفصالية في ناجورنو كاراباخ محادثات حول مستقبل المنطقة، حيث أعلنت باكو سيطرتها الكاملة عليها بعد هجوم عسكري هذا الأسبوع، لا توجد علامة على تحقيق انفراجة في محادثات ناغورونو كاراباخ. 

وقال رئيس وزراء أرمينيا إن البلاد بحاجة إلى أن تكون خالية من الصراع، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الأذربيجانية في وقت سابق من اليوم، وفداً من جمهورية آرتساخ برفقة قوات حفظ السلام الروسية يقود سيارته إلى مدينة يفلاخ بعد إعلان وقف إطلاق النار بعد هجوم أذربيجاني استمر 24 ساعة.

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وافقت القوات العرقية الأرمنية على التفكك، في استسلام لأذربيجان. 

وترأس الوفد القادم من ستيباناكيرت، عاصمة الجمهورية الانفصالية، وزير الدولة أرتور هاروتيونيان، الذي وصل بملابس مموهة للقاء وفد أذربيجاني برئاسة النائب رامين محمدوف.

وقالت أرمينيا إنها ليست طرفا في وقف إطلاق النار أو المفاوضات، وهُزمت البلاد في حرب استمرت 44 يومًا مع أذربيجان في عام 2020، وحذر رئيس الوزراء نيكول باشينيان من أن أذربيجان تسعى لجر أرمينيا إلى صراع آخر.

وانتهت محادثات الخميس دون أي بيانات عامة أو أي علامة على تحقيق انفراجة.

 وقالت وكالة ريا الروسية للأنباء نقلا عن ممثل العرق الأرمني إنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بين الجانبين. وقال إلتشين أميربيكوف، ممثل أذربيجان، إنه "من الصعب" توقع تسوية جميع المشاكل بين أذربيجان وأرمن كاراباخ في اجتماع واحد.

وفي خطاب وجهه إلى أمته يوم الخميس بمناسبة عيد استقلال البلاد، قال باشينيان إن أرمينيا بحاجة إلى أن تكون “خالية من الصراع” من أجل استقلالها، دون أن يذكر ناغورنو كاراباخ على وجه التحديد، وتجمع آلاف المتظاهرين مساء الأربعاء للتنديد بفشل الحكومة الأرمينية في حماية العرقية الأرمنية في كاراباخ.

وستحدد المحادثات الجارية مصير عشرات الآلاف من السكان من أصل أرمني في الأراضي المتنازع عليها، الذين عانوا من الحرب والحصار المستمر منذ أشهر بينما يواصلون العيش في جيب معترف به دولياً على أنه أراضي أذربيجانية.

وكانت ناجورنو كاراباخ وبعض المناطق المحيطة بها تحت السيطرة العرقية الأرمينية منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1994، لكن أذربيجان استعادت أراضي وأجزاء من ناجورنو كاراباخ نفسها في عام 2020.

وقد حذر المسؤولون المحليون، وكذلك المسؤولون في يريفان، من أن أذربيجان تقوم بحملة تطهير عرقي من خلال السعي إلى طرد عشرات الآلاف من السكان المتبقين من العرق الأرمني في المنطقة.


قوات حفظ السلام الروسية 

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الكرملين: الأزمة فى كاراباخ مع أرمينيا شأن داخلى لأذربيجان

وفي ناجورنو كاراباخ، لجأ أكثر من 5000 ساكن إلى مطار بالقرب من ستيباناكيرت استخدمته قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة بعد حرب 2020 كقاعدة. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاؤهم من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران في ناغورنو كاراباخ.

وفي الوقت نفسه، قال الكرملين إن علييف اعتذر في مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين يوم الخميس عن مقتل قوات حفظ السلام الروسية في ناجورنو كاراباخ في اليوم السابق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن عدداً من جنود حفظ السلام التابعين لها في ناغورنو كاراباخ قتلوا عندما تعرضت سيارتهم لإطلاق نار أثناء مغادرتهم مركز مراقبة. 

وذكرت وسائل الإعلام الروسية في وقت لاحق أن من بين أفراد الخدمة الأربعة الذين قتلوا، إيفان كوفجان، نائب قائد فرقة حفظ السلام في ناجورنو كاراباخ.

وقال الكرملين إن بوتين سلط الضوء في المكالمة الهاتفية مع علييف على أهمية حماية أمن وحقوق الأرمن في المنطقة الانفصالية.

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد طلب في وقت سابق من علييف حماية حقوق الأرمن في المنطقة و"ضمان وقف إطلاق النار الكامل والمعاملة الآمنة والكريمة من قبل أذربيجان للأرمن في كاراباخ. 

بعدما اجرى مفاوضون أذربيجان أرمينيا ناجورنو كاراباخ محادثات هجوم عسكري ناغورونو كاراباخ

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