قبل بداية الخريف بساعات.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية وسيول

ساعات قليلة وينتهى فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف رسميًا وفقًا للحسابات الفلكية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت توقعات فصل الخريف المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث تقلبات وظواهر جوية مصحوبة بموجات حارة وأخرى باردة خلال الأسبوع الأول من فصل الخريف، مشيرة إلى جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر المسببة للسيول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

من المتوقع أن تستمر البلاد بمشاهدة شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاعات مؤقتة في الحرارة بالنصف الأول من فصل الخريف

ووفقًا لما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقًا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وأعلنت هيئة الأرصاد مفاجأة، إذ تنخفض درجة الحرارة بقيمة 14 درجة، خلال ساعات، على أسوان، إذ تسجل العظمى 39 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 25 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات على القاهرة الكبرى.

وكشفت الأرصاد في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس، عن حالة البحر المتوسط، إذ تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٤ درجة مئوية.

وإليكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية