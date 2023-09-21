"القاهرة الإخبارية": طلب زيلينسكي يثير غضب مندوب روسيا أمام مجلس الأمن

أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غضب روسيا أمام مجلس الأمن الدولي؛ واصفًا الرئيس الروسي وحكومته بأنهم "مهووسين بالعدوان".

وقال، زيلينسكي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة أزمة أوكرانيا، اليوم الخميس، في بث نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن مجلس الأمن لديه إمكانية توفير الحلول، مشيرًا إلى أنه معادلة السلام الأوكرانية باتت الأساس لتحديث الهيكل العالمي الراهن وذلك من أجل إعادة النفوذ الفعلي لميثاق الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على قواعد.

روسيا تشغل مقعد مجلس الأمن الدولي بشكل غير قانوني

وعن تنفيذ الأمم المتحدة واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا والنظام العالمي، نوه “لسوء الحظ هذا المقعد في مجلس الأمن التي تشغله روسيا بشكل غير قانوني من خلال تلاعب وراء الكواليس بعد انهيار الاتحاد الروسي، إذا من يشغل هذا المقعد يقوم بالدفاع عن روسيا وأكاذيبها وكان من الممكن على مجلس الأمن أن يضع حدًا للعدوان ولكنه فشل في ذلك عندما قدم هذا المقعد لـ "القوي المعتدية”.

وتابع: “أن حق النقض هو ما يقدم النفوذ للقوي المعتدية، اليوم سواء كان الدولة كبيرة أو صغيرة فان الدولة ينبغي ان تدافع عن استقلالها أو يمكنها توفير الدعم، أن أي دولة تعتمد على جيشها أو تعتبر الميثاق خطها الأول والأخير، بغض النظر عن اسم هذه الدولة، وبحسب نظام الأمم المتحدة الحالي أنتم لاتملكون النفوذ ذاته الذي يملكه من يحمل حق النقض حيث تملكه قلة قليلة من الدول ومنها روسيا على حساب الأمم المتحدة.

واختتم “574 يومًا من العدوان الكامل ضد بلدي أي 574 سببًا لإجراء تغيرات في هذه القاعة، إن عدد الأصوات لصالح هذه التغيرات بالمليارات، خاصًا وأن الأغلبية الساحقة من البشر حول العالم يرغبون في العيش بعالم خالي من العدوان، ومن ثما قليلة من الناس المهووسة بالعدوان في موسكو، وحق النقض يجب ألا يمنح لهؤلاء المهوسين بالحرب، وما نراه في الأمم المتحدة دعم متزايد لفكرة أنه في حالة الجرائم الفظيعة وجرائم ضد البشرية يجب تعليق حق النقض، ولكننا نرى أن روسيا لن تتخلى عن هذا الامتياز المطلوب المسوق طبعًا، وبالتالي ينبغي منح الأمم المتحدة في الجمعية العامة قوة حقيقية لتجاوز حق النقض هذه هي الخطوة الضرورية الأولى.