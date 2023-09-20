زيلينسكى: الاحتلال الروسى لأوكرانيا يزعزع الاستقرار العالمى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب أن يخضع مجلس الأمن للمساءلة من قِبل أمم العالم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال زيلينسكي، خلال إلقاء كلمته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الاتحاد الإفريقي يستحق عضوية دائمة بمجلس الأمن، كما أنه يجب فرض جزاءات قوية ضد المعتدين من خلال مجلس الأمن.

الاحتلال الروسي لأوكرانيا

وأضاف، أن الاحتلال الروسي لأوكرانيا يزعزع الاستقرار العالمي، ويجب استعادة السيطرة الأوكرانية الكاملة على الحدود، كما أنه يلزم التحرك فورًا باتجاه عمليات الإصلاح المؤسسي الدولي.