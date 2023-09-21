الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجمعة.. حفل موسيقى للفنان "ماريو سعيد" بقبة الغورى

الفنان ماريو سعيد
الفنان ماريو سعيد

يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الجمعة 22 سبتمبر، حفلاً موسيقيًا للفنان ماريو سعيد.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها: "خفيف الروح"، "زورونى"، "التحفجية"، "صولو عود" و"شقاوة ماريو سعيد".

الجمعة.. حفل غنائى لفرقة "صول" بمركز إبداع قبة الغورى

عن ماريو سعيد 

يذكر أن ماريو سعيد عازف عود ومؤلف موسيقى، تخرج من بيت العود العربى تحت إشراف الفنان العالمى نصير شمة، بتقدير عام امتياز، ثم بدأ عمله كأستاذ لآلة العود ببيت العود العربي، وله العديد من المؤلفات الموسيقية، أطلق ألبومه الأول "ونس" عام 2022، وألبوم "رمادى" عام 2023، أسس فرقته "صول" وأقام معها الكثير من الحفلات في مختلف المسارح فى القاهرة وخارجها باللإضافة إلى حفلاته الفردية وحاز على جائزة نقولا لطيف للفنان الاكثر نشاطًا عن عام 2022.

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غدًا.. حفل غنائي من الفلكلور الأسباني في قبة الغوري

عن قبة الغوري

ترجع أهمية قصر قبة الغوري، إلى إنشائه في عصر المملوك الشركسي الأشرف أبو النصر قنصوة الغوري ومجموعته المعمارية الهامة.

وتم فتح أبواب القصر مرة أخرى كموقع أثري، فى أكتوبر عام 2005، وأيضًا كمركز ثقافي يعمل من أجل التنمية الثقافية والبشرية في منطقة القاهرة ويتواكب أنشطته الثقافية والفنية مع ما يحدث في هذه المنطقة من مشروعات في مجالي العمارة والعمران.

ويعد مركز قبة الغوري، هو المركز الثقافي الرابع الذي تم إنشاؤه من خلال صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية بعد تجربة ناجحة في إنشاء المراكز الإبداعية في البيوت الأثرية في القاهرة، أولها كان مركز الإبداع الفني ببيت الهراوى ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تبعه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى وافتتح عام 2001، ثم مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني وافتتح عام 2003.

كما أن هدف المركز الأساسي هو إحياء التراث الفني المصري بشكل جديد يواكب لغة العصر الحديث وإتاحة الفرصة للتعرف على فنون الحضارات والشعوب المختلفة عن طريق فتح مجالات الحوار بين المبدعين المصريين وعلى مستوى العالم لخلق تصور جديد للحركة الثقافية الحديثة.

صندوق التنمية الثقافية ماريو سعيد بيت العود العربي نصير شمة قبة الغوري

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