غدًا.. حفل غنائى لفرقة "راى نا" بمركز إبداع قبة الغورى

يقيم مركز إبداع قبة الغوري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء غدٍ حفل غنائي لفرقة "راى نا".

وتقدم الفرقة موسيقى الراى المتأصلة في بلدان شمال إفريقيا مثل الجزائر، المغرب، تونس وليبيا، حيث تتميز أغاني الراي بلكنتها الفريدة.

وتتكون الفرقة من مجموعة من الشباب وهم: محمد بيومي مغنى الفرقة، نور عبيد عازف الجيتار، شريف سالم عازف الباص جيتار، سامح شعبان عازف الدرامز، أيمن رمضان عازف الأورج والبيانو، معاذ عسكر عازف الإيقاع.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض .. كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية- بعد ترميمها- إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز، خصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى.