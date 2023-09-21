الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مكافحة الإدمان" يطلق معسكرات تدريبية لإعداد كوادر لوقاية الطلاب من التعاطي

التضامن
التضامن

أطلق صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة، خلال العام الدراسي 2023/2024، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 32 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وتتضمن المعسكرات التدريبية للمتطوعين المشاركين كمرحلة أولى من محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بنى سويف، أسيوط "سلسلة من المحاضرات عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها و تأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين "الإعدادية والثانوية" على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، كما يتم أيضا بعد ذلك تنفيذ أنشطة لتوعية طلاب مدارس بالمرحلة الابتدائية بطرق تتماشى مع الفئات العمرية للأطفال.

txt

القباج تبحث التعاون مع "تنمية المشروعات" لدعم الصناعات الحرفية والتراثية

القباج توجه باستثمار طاقات الشباب المتطوعين في التوعية بأضرار تعاطي المخدرات   

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريب المتطوعين على كيفية تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس بالتوازي مع استمرار الأنشطة التوعوية أيضا داخل الجامعات والمعاهد العليا ،لافته إلى انه سيتم استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية  في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023-2024، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.

"التضامن" تواصل صرف دعم معاش تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية

وشارك الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حوارا مفتوحا مع المتطوعين خلال إعداد المعسكرات التدريبية لتأهيلهم على المشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية لطلاب المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الاستمرار فى الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

صندوق مكافحة الادمان نيفين القباج وزيرة التضامن معسكرات تدريبية كوادر تطوعية برنامج وقائي طلاب المدارس تعاطي المواد المخدرة

مواد متعلقة

"التضامن" تدعم 485 ألف طالب لمنع تسربهم من التعليم

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم على حكم حبسهم

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

بعد تعيينه.. صقر يستقبل رئيس جامعة السويس الجديد (صور)

"أوابك": الدول العربية تمتلك 54.3% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة بالعالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟