"مكافحة الإدمان" يطلق معسكرات تدريبية لإعداد كوادر لوقاية الطلاب من التعاطي

أطلق صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة، خلال العام الدراسي 2023/2024، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستهدف المعسكرات التدريبية تأهيل 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 32 ألف متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وتتضمن المعسكرات التدريبية للمتطوعين المشاركين كمرحلة أولى من محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بنى سويف، أسيوط "سلسلة من المحاضرات عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها و تأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان ،كذلك تدريب المتطوعين المشاركين على كيفية بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين "الإعدادية والثانوية" على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، كما يتم أيضا بعد ذلك تنفيذ أنشطة لتوعية طلاب مدارس بالمرحلة الابتدائية بطرق تتماشى مع الفئات العمرية للأطفال.

القباج توجه باستثمار طاقات الشباب المتطوعين في التوعية بأضرار تعاطي المخدرات

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب المتطوعين ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريب المتطوعين على كيفية تنفيذ البرامج التوعوية في المدارس بالتوازي مع استمرار الأنشطة التوعوية أيضا داخل الجامعات والمعاهد العليا ،لافته إلى انه سيتم استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر تطبيق المرحلة الثانية في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023-2024، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي.

وشارك الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حوارا مفتوحا مع المتطوعين خلال إعداد المعسكرات التدريبية لتأهيلهم على المشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية لطلاب المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مؤكدا على حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الاستمرار فى الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.