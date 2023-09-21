"أسد البحار".. القائد فؤاد ذكري المخطط لعملية إغراق المدمرة "إيلات"

أحيت القناة الأولى، ذكرى القائد الراحل والملقب بـ أسد البحار" وهو واحد من أحد كبار القادة المصريين في حرب أكتوبر، الذين صدر في شأنهم قانون من مجلس الشعب بأن يظلوا في خدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

ومكانة فؤاد ذكرى محفورة في قلوب المصريين قبل سنوات من حرب أكتوبر المجيدة 1973، فهو المخطط لعملية إغراق المدمر إيلات، وساهم لرفع الروح المعنوية للشعب والجيش.

من هو القائد فؤاد ذكرى أسد البحار؟

وُلد الراحل فؤاد محمد أبو ذكرى في مدينة العريش في نوفمبر عام 1923، التحق بالكلية الحربية وتخرج ومنها عام 1946 برتبة ملازم بحري ليعمل في وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات"، ثم توالى قادة قيادة الإسكندرية البحرية، وقيادة المدمرة القاهر والمدمرة الظاهر، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات الحربية.

وفي شهر يوليو 1967، صدر قرار بتعين فؤاد ذكري قائداً للقوات البحرية، ليعيد بنائها ويقوم بالتخطيط لأهم واخطر عمليات في تاريخ البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف ومن أشهرها إغراق المدمر ة إيلات.

عودته لمنصبه لقيادة القوات البحرية

ظل "ذكري" في منصبه لمدة عامين وخلفه العميد محمود فهمي، لكن في عام 1972 قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإعادة "ذكري" مرة أخرى لقيادة القوات البحرية للإعداد لحرب أكتوبر، ليعد القوات لتكون جاهزة عند ساعة "الصفر".

يوم حسم المعركة

وفي مساء اليوم الخامس من أكتوبر عام 1973، جاءت الإشارة إلي ثلاث قطع بحرية بالتوجه إلي مضيق باب المندب في سرية تامة، لمنع أي سفينة للعدو من المرور، ولم تجرؤ أي سفينة إسرائيلية واحدة على عبور المضيق، طوال فترة الحصار، وظل رجال مصر ملوكاً للبحر طوال أيام الحرب.

وبعد انتهاء معارك أكتوبر حرص الفريق ذكري على ترك موقعه لغيره، وطلب هذا رسمياً عدة مرات إلى أن استجيب لطلبه، وتم تعيينه مستشاراً للبحرية بدرجة وزير.

وحصل الفريق أول فؤاد ذكري على العديد من الأوسمة والنياشين تقديراً لكفاءته وإنجازاته العسكرية.