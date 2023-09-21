الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أسد البحار".. القائد فؤاد ذكري المخطط لعملية إغراق المدمرة "إيلات"

إيلات
إيلات

أحيت القناة الأولى، ذكرى القائد الراحل والملقب بـ أسد البحار" وهو واحد من أحد كبار القادة المصريين في حرب أكتوبر، الذين صدر في شأنهم قانون من مجلس الشعب بأن يظلوا في خدمة القوات المسلحة مدى الحياة.

ومكانة فؤاد ذكرى محفورة في قلوب المصريين قبل سنوات من حرب أكتوبر المجيدة 1973، فهو المخطط لعملية إغراق المدمر إيلات، وساهم لرفع الروح المعنوية للشعب والجيش.

من هو القائد فؤاد ذكرى أسد البحار؟

وُلد الراحل فؤاد محمد أبو ذكرى في مدينة العريش في نوفمبر عام 1923، التحق بالكلية الحربية وتخرج ومنها عام 1946 برتبة ملازم بحري ليعمل في وحدات البحرية العائمة بالفرقاطات والكاسحات"، ثم توالى قادة قيادة الإسكندرية البحرية، وقيادة المدمرة القاهر والمدمرة الظاهر، ثم تولى رئاسة شعبة العمليات الحربية.

وفي شهر يوليو 1967، صدر قرار بتعين فؤاد ذكري قائداً للقوات البحرية، ليعيد بنائها ويقوم بالتخطيط لأهم واخطر عمليات في تاريخ البحرية المصرية خلال حرب الاستنزاف ومن أشهرها إغراق المدمر ة إيلات.

عودته لمنصبه لقيادة القوات البحرية

ظل "ذكري" في منصبه لمدة عامين وخلفه العميد محمود فهمي، لكن في عام 1972 قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإعادة "ذكري" مرة أخرى لقيادة القوات البحرية للإعداد لحرب أكتوبر، ليعد القوات لتكون جاهزة عند ساعة "الصفر".

يوم حسم المعركة

وفي مساء اليوم الخامس من أكتوبر عام 1973، جاءت الإشارة إلي ثلاث قطع بحرية بالتوجه إلي مضيق باب المندب في سرية تامة، لمنع أي سفينة للعدو من المرور، ولم تجرؤ أي سفينة إسرائيلية واحدة على عبور المضيق، طوال فترة الحصار، وظل رجال مصر ملوكاً للبحر طوال أيام الحرب.

وبعد انتهاء معارك أكتوبر حرص الفريق ذكري على ترك موقعه لغيره، وطلب هذا رسمياً عدة مرات إلى أن استجيب لطلبه، وتم تعيينه مستشاراً للبحرية بدرجة وزير.

وحصل الفريق أول فؤاد ذكري على العديد من الأوسمة والنياشين تقديراً لكفاءته وإنجازاته العسكرية.

إغراق المدمر إيلات المدمر إيلات أكتوبر حرب اكتوبر أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر المجيدة 1973

مواد متعلقة

مهدت لنصر أكتوبر.. سر 6 سنوات استعادت فيها مصر قوتها بعد نكسة 1967

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال إفريقيا

"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم على حكم حبسهم

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

"أوابك": الدول العربية تمتلك 54.3% من احتياطيات النفط الخام المؤكدة بالعالم

بـ1.8 مليون دولار.. حيثيات الحكم في أكبر قضية تزوير لاستيراد كمامات كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟