"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

قاطعت المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه في الشرقية، دفاعها خلال مرافعته أمام المحكمة، اليوم الخميس، وهي في حالة انفعال شديد: "كفاية تشوه سمعتي، وقولك إني مجنونة.. أنا مش مجنونة أنا تحت تأثير العمل".

وسألت المتهمة هيئة المحكمة عن موعد النطق بالحكم عليها: "أنا عندى ضيق تنفس من الحبس.. روحوني ومش هعمل كده تاني".

وأصرت المتهمة على أن عقلها سليم، نافية أنها مجنونة، معترضة على كلام دفاعها خلال المرافعة، بأنها مريضة عقليًا ولم تكن مسئولة عن أفعالها وقت الواقعة.

وقال حسن البلاسى، دفاع المتهمة، إن هناك بعض الملحوظات على تقرير اللجنة الثلاثية، وهو أن اللجنة لم تقم بحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وأن اللجنة ليست من الخبراء الخاضعين لممارسة الخبرة من وزارة العدل، وهى لجنة انتدبت فقط، لأداء تلك المهمة، لافتًا إلى أن تقديرها صار منعدم القيمة.

وقررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، اليوم، حجز قضية قاتلة طفلها وأكل لحمه بالشرقية، لجلسة 30 سبتمبر الجاري، للحكم.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.