الحكم على "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه 30 سبتمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، اليوم الخميس، حجز قضية قاتلة طفلها وآكلة لحمه بالشرقية، لجلسة 30 سبتمبر الجاري، للحكم.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

و جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأكدت النيابة العامة، أن المتهمة مسؤولة عن أفعالها، التي وصفتها بـ"الإجرامية"، مشيرة إلى أنها "قتلت طفلها بلا باعث أو هدف، واستغلال اطمئنانه لها وضربته على رأسه الصغير بلا رحمة بعصا الفأس، حتى هشمت رأسه، ولم تندم على فعلتها، بل قامت بإحضار سكين وقطعته الى أجزاء وأكلت من لحمه".

وأضافت النيابة أنه "في روايات ما وراء الطبيعة، كنا نسمع عن أكلة لحوم البشر واليوم نشاهدهم حقيقة"، لافتة إلى أنه "بالرجوع لأهل الاختصاص تبين أن مس الجن لا يسيطر على الأشخاص ويجعلهم يقتلون بهذه الفعلة البشعة".