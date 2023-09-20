لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها وأكلة لحمه بالشرقية، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ووقعت اليوم أول مواجهة بين المتهمة وطليقها والد الطفل المجني عليه، الذي أقر بأنه يعمل فلاحا ولديه قطعة أرض، قائلا إن المتهمة قامت بخلعه بعد أن رفض الانتقال والعيش معها في ميراثها بعد أن حصلت على المال وقامت ببناء مسكن.

وتابع: “مكنش بيني وبينها أي مشاكل كانت طلبات معيشتها مجابة، وكنت لا أصطحبها للعمل معي في الأرض، كانت تطلب المأكل والمشرب”.

وأضاف أنه حاول أن يرسل لها بعض الأهالى لأخد الولد، وكانت ترفض، مؤكدا أنها كانت كثيرة المشاكل مع أهلها وكانت تطلب منه التدخل فى مشكلاتها مع أهلها وكان يرفض

تشديدات أمنية مكثفة بمحيط المحكمة لتأمين الجلسة

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تشديدات أمنية بالتزامن مع جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها بمركز فاقوس.

وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا "فأس" كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.