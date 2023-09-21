الجولة الأولى بمجموعات "التشامبيونزليج".. ريال سوسيداد يتعادل لأول مرة وإنتر للمرة الخامسة

تعادل نادي ريال سوسيداد الإسباني في الجولة الافتتاحية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا ، إيجابيا بهدف لمثله مع نادي إنتر ميلان الإيطالي في المجموعة الرابعة على ملعب انويتا وهو يعد الأول من نوعه.

سوسيداد في دور المجموعات

وهذه هي ثالث مرة يتواجد فيها سوسيداد في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بنظامها الحالي المعمول به منذ موسم 2003 – 2004، وفي الجولة الأولى في المجموعة الرابعة فاز سوسيداد على نادي أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف نظيف.

كما نجح سوسيداد في تجاوز دور المجموعات إذ حل وصيفا برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين على ناديي أولمبياكوس، وجلطة سراي التركي، و3 تعادلات مع أندية يوفنتوس، وأولمبياكوس، وجلطة، وهزيمة وحيدة على يد يوفنتوس بنتيجة 4 – 2 في الجولة الثالثة.

لكن سرعان ما توقفت مسيرته عند دور الـ16 على يد نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي هزمه في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجة هدف دون رد.

تجاوز دور المجموعات

أما المرة الثانية، فكانت في موسم 2013 – 2014، وفي الجولة الأولى في المجموعة الأولى خسر أمام نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة هدفين دون مقابل.

لكنه فشل هذه المرة في التأهل إلى دور الـ16 بتذيله للمجموعة بنقطة يتيمة حصدها من التعادل السلبي مع نادي مانشستر يوناتيد الإنجليزي في الجولة الرابعة بينما تعرض لـ5 خسائر منها خساراتان أمام كل من شاختار، ونادي باير ليفركوزن الألماني، وخسارة واحدة أمام مان يوناتيد.

إنتر يتعادل في الجولة الأولى 4 مرات من قبل

على الجانب الآخر هذه هي المرة الخامسة من أصل 15 مرة سجل فيها إنتر حضوره في دور المجموعات منذ موسم 2003 – 2004 يتعادل في الجولة الإفتتاحية، فالمرة الأولى كانت في موسم 2009 – 2010، وتعادل مع نادي برشلونة الإسباني سلبيا في المجموعة السادسة.

وفي هذا الموسم لم يتمكن فقط من تجاوز دور المجموعات لكنه تمكن من التتويج باللقب بانتصاره في المباراة النهائية على نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين نظيفين.

وكان قد حل وصيفا برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين على ناديي دينامو كييف الأوكراني، وروبين كازان الروسي، و3 تعادلات مع برشلونة، وكازان، وكييف في حين تلقى هزيمة وحيدة على يد برشلونة بنتيجة هدفين نظيفين في الجولة الخامسة.

وفي دور ثمن النهائي أقصى نادي تشيلسي الإنجليزي إذ فاز عليه بنتيجتي 2 – 1، وهدف دون رد في مباراتي الذهاب، والإياب.

وفي دور الثمانية أطاح بنادي سسكا موسكو الروسي بعد أن فاز عليه أيضا في مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة هدف دون رد.

وفي دور قبل النهائي أخرج برشلونة بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1 في مباراة الذهاب، وانهزم على يده بنتيجة غير مؤثرة على الاطلاق هدف دون مقابل.

موسم 2010 - 2011 والفشل في الدفاع عن اللقب

المرة الثانية كانت في موسم 2010 – 2011، وتعادل إيجابيا بنتيجة هدفين لكل منهما مع نادي تفينتي أنخشيدة الهولندي في المجموعة الأولى.

واستطاع أن يتخطى دور المجموعات حيث احتل المركز الثاني بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات على أندية فيردر بريمن الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأنخشيدة، وتعادل واحد مع أنخشيدة بينما تعرض لخسارتين أمام توتنهام، وبريمن.

وفي دور الـ16 استطاع أن يقصي البايرن بسيناريو غريب جدا إذ بعد أن خسر أمامه بنتيجة هدف دون مقابل على ملعبه في لقاء الذهاب تغلب عليه بنتيجة 3 – 2 في لقاء العودة خارج ملعبه.

لكن في دور ربع النهائي توقفت حملة الدفاع عن لقبه حيث أطاح به نادي شالكة 04 الألماني الذي هزمه في لقائي الذهاب، والعودة بنتيجتي 5 – 2، و2 – 1 على الترتيب.

إنتر لا يتجاوز دور المجموعات

المرة الثالثة كانت في موسم 2019 – 2020، وتعادل بنتيجة إيجابية بهدف لمثله مع نادي سلافيا براج التشيكي في المجموعة السادسة.

فشل في الصعود إلى دور ثمن النهائي بتراجعه إلى المركز الثالث بـ7 نقاط حصدها من انتصارين على ناديي بوروسيا دورتموند الألماني، وبراج، وتعادل وحيد مع براج بينما تعرض لـ3 خسائر بواقع خسارتين أمام برشلونة، وخسارة واحدة أمام دورتموند.

إنتر يفشل في تخطي دور المجموعات

أما المرة الرابعة، فكانت في موسم 2020 – 2021، وتعادل مع نادي بوروسيا مونشجلادباخ الألماني إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما في المجموعة الثانية.

ولم يتمكن من تخطي دور المجموعات إذ قبع في القاع برصيد 6 نقاط فقط جمعها من انتصار يتيم على مونشجلادباخ بنتيجة 3 – 2 في الجولة الخامسة، و3 تعادلات منها تعادلان مع شاختار، وتعادل وحيد مع مونشجلادباخ، وهزيمتين على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

تعادل سوسيداد مع إنتر منح الصدارة لنادي ريد بول سالسبورج النمساوي الذي تمكن من هزيمة نادي بنفيكا البرتغالي على ملعبه بنتيجة هدفين دون رد.