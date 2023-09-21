محمود سعد عن حرب أكتوبر: ذكرى عظيمة بكل المقاييس

تحدث نجم نادي الزمالك السابق الكابتن محمود سعد، عن حرب أكتوبر 1973، بالتزامن مع قرب الاحتفال بمرور ذكرى 50 عامًا على الانتصارات المجيدة.

وقال الكابتن محمود سعد: "ذكرى عظيمة جدًا بالنسبة للشعب المصري والعربي بأجمعه".

محمود سعيد: عائلتي خدمت في سلاح حرس الحدود

وقال إن عائلته بأكملها خدمت في سلاح حرس الحدود، مضيفًا:"جدي أبو والدي كان في سلاح حرس الحدود، ووالدي رائد في سلاح حرس الحدود ومسئول عن كتيبة الإشارة في ذلك الوقت، مرورًا بزوج خالته وزوج عمته، ختامًا بشقيقة أحمد سعد - رحمة الله عليه".

ولفت إلى أن يوم أكتوبر المجيد يعد من أعظم الأيام للشعب المصري والعربي، مشيرًا إلى أنه في ذلك اليوم كان يستعد للاحتراف بنادي الصفاء اللبناني حيث ذهب إلى المطار ليستقل الطائرة، ولكن تم إيقاف وإلغاء جميع النشاطات في مصر على أثر الحرب".

وأوضح أن في مصر والوطن العربي لا أحد كان يستطيع التصديق بأن مصر ستتخطي خط بارليف، وتعمل على انهيار العدو، وأن الجيش المصري فعل كل هذا، فهي "ذكرى عظيمة بكل المقاييس".