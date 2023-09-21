الكابتن إكرامى يكشف كواليس حرب أكتوبر وسر تلوين البلكونات باللون الأزرق

كشف الكابتن إكرامي، نجم النادي الأهلي الأسبق، عن كواليس أيام حرب أكتوبر المجيدة، بالتزامن مع قرب الاحتفال بمرور ذكرى 50 عامًا على الانتصارات المجيدة، معربًا عن فخره الكبير بالنصر الذى حققته قواتنا المسلحة في 1973.

وقال إكرامي: "عشنا أيامًا عصيبة جدًا بعد 67 حتى تحقق النصر في 1973 ونعتز بالنصر لأنه حاجة عظيمة لمصر، وأنا كان ليا أخ من أبطال حرب أكتوبر وكان ليه بصمة في الحرب علشان كده الفترة الزمنية اللى عشناها في كآبة من سنة 67 حتى سنة 73".

اللون الأزرق وطائرات العدو

وأضاف: "ربنا أكرمنا في 73 وعشنا فيها أيام حلوة جدًا، وأتذكر ما بين 67 و73 كان فيه مقولة "اربط الحزام" يعني كنا لازم نقتصد في كل شيء، من أكل وشرب بندهن الزجاج بتاع الشبابيك والبلكونات باللون الأزرق علشان طائرات العدو".

وواصل: "الأجواء كانت عصيبة، لكن فرحتنا بنصر 73 كانت أكتر من حزننا في 67"، موضحًا، "كان نصر عزيز جدًا وفيه نوع من الرضا من الشعب المصري".

واختتم: "لما كنا بنشوف حد في القوات المسلحة كان الواحد عاوز يروح يحضنه ويبوسه، لأنهم ضحوا بحياتهم والحمد لله ربنا أكرمنا في 73 على يد الزعيم الراحل أنور السادات".

